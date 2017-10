Váratlan fordulattal indul ma a Konyhafőnök VIP - videó

A második évaddal jelentkezik a Konyhafőnök VIP, amelyben ezúttal is egytől-egyig ismert emberek mérik össze főzőtudományukat, így harcba szállva a Konyhafőnök címért és a 10 millió forintos nyereményért. A zsűri – Wossala Rozina, Fördős Zé és Sárközi Ákos – néhány jó tanáccsal is ellátta a hat kezdő versenyzőt vagyis Dobó Ágnest, Lakatos Márkot, Nyári Alízt, Nébald Olivért (Éjjel-Nappal Budapest Roland), Szabó Sipos Barnabást és Vágó Pirost.– Ahogy most elnézlek benneteket, pontosan ugyanúgy izgultok, ahogy anno én is. Aggodalomra semmi ok, mert ebből a drukkból lehet az ihletet meríteni és bizony erre szükségetek lesz. Ezt a versenyt csak az tudja megnyerni, aki napról napra meg tud újulni, tanulni tud és ezt meg is tudja nekünk mutatni – árulta el Wossala Rozina. Sárközi Ákos pontosan tudja milyen kemény munka folyik egy konyhában, így legfőképpen ő is bátorságra biztatta a versenyzőket.– Nehéz menet lesz. Nemcsak azért, mert mindenkitől a maximumot fogom elvárni, hanem azért is, mert olyan kihívással kell majd szembesülni, amilyennel még nem találkoztatok. Annyit megígérhetek, hogy segíteni fogok a tanulásban, de amit megmutatok, azt számon is fogom kérni – osztotta meg zsűrizési szempontjait a séf, míg Fördős Zé egyből egy meglepetéssel nyitotta meg az első versenynapot.– Gyakorlatilag el is indulhatna a főzés, ha nem készültünk volna egy kis meglepetéssel, amit a két bura rejt előttetek – mondta a gasztroblogger sokat sejtetően az első versenynapon.