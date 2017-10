Varga Iza két gyerek életét mentette meg

– Nem is egyszer, kétszer sikerült életet mentenem – idézi Izát a borsonline.hu . – Mindkét alkalommal gyermek nyelt félre egy falatot, ezért a Heimlich-fogást alkalmaztam. Nem féltem, pontosan tudtam, mit csinálok. Nem gondolkodtam, higgadtan, tiszta fejjel tettem a dolgom. Ilyenkor nincs is más választásod.Óriási szerencse, hogy a színésznő tudta, mit kell tenni, hogy kell a fuldokló mögé állva összekulcsolni a kezét a hasa felső részén, hogy aztán a kezeit hirtelen hátra- és felfelé rántva összepréselje a tüdőt. Ilyenkor a megnövekedett légnyomás hatására repül ki a félrenyelt tárgy a légcsőből.– Szerbiában jártam általános iskolába, ahol nyolcadik osztályban egy évig tanítják az elsősegélynyújtást, az­tán a középiskolában is egy évig. Amit ott t­a­nultam, az elraktározódott bennem, és amikor kellett, előjött. Vannak, akik vészhelyzetben bepánikolnak, mások higgadtak maradnak, ez alkati kérdés. Hálás voltam a jóistennek, amiért tudtam, mi a dolgom, és tiszta fejjel meg is tudtam csinálni. Utólag lettem rosszul, amikor leesett, hogy mekkora felelősség volt a vállamon. Nehéz volt feldolgoznom a történteket.Ezért nem is részletezte Iza, hogy kikkel, mikor, hol történt, mert nemcsak őt, hanem a két érintettet is felzaklathatja a felidézett történet. Azt viszont fontosnak tartja, hogy ismerjük az újraélesztés technikáit, mert bármikor előfordulhat, hogy életet kell menteni.