Varga Viktor és Cinthya Dictator együtt érkeztek az Utazók premierjére

Nemcsak maga Jennifer Lawrence, de már a világsztár legújabb produkciója is megérkezett hazánkba. Az Utazókban a színésznő és sármos útitársa (Chris Pratt) próbálnak meg együtt boldogulni a világűr kellős közepén, miután a kelleténél korábban ébrednek fel hibernálásukból egy másik bolygóra tartó űrhajón.



A film premier előtti vetítésén a VIASAT3 Sikítófrász című műsorának zsűritagjai és játékosai is részt vettek.



„Viktorral mostanában amúgy is szívesen nézünk sci-fiket, így ez a film is nagyon tetszett. A főszereplő érdekes helyzetbe kerül, ami több morális kérdést is felvet, érdemes elgondolkodni, hogy vajon mit tennénk a helyében, ha hasonló dolog történne velünk – mesélte a Sikítófrász játékosa, Cinthya Dictator, aki Varga Viktorral együtt érkezett a film premier előtti vetítésére.



A bemutatón Dér Heni és az Annibal Cannibals tagjai is megjelentek, akik Sikítófrász zsűrijeként az első sorból tapasztalhatták meg, hogy mi mindent hozhatnak ki egyes váratlan helyzetek az emberből.



Qka szerint a VIASAT3-on január 26-án induló műsor sok emberből előcsalhatja a kérdést, hogy vajon ő hogyan reagálna egyes feladatokra, Dér Heni pedig arról mesélt, hogy néha még ő maga is sajnálta a para-karaoke játékosait.



„Nem egyszer éreztem azt, hogy megszakadt a szívem a játékosokért, láttam, hogy őszintén féltek. A helyükben én is ugyanúgy féltem volna, de ez nem akadályozott volna meg abban, hogy megcsináljam a feladatot." – mondta Heni.



A Sikítófrász részben az amerikai Killer Karaoke, részben pedig a Sing If You Can formátumot ötvözi. Lényege, hogy a játékosokat a legkülönbözőbb módokon próbálják összezavarni és megijeszteni, miközben nekik nem szabad abbahagyniuk az éneklést. A műsor házigazdája Lakatos Márk, a produkciókat Dér Heni és az Animal Cannibals tagjai mellett Ganxsta Zolee értékeli. A versenyzők között ott lesz Szorcsik H. Viki, Varga Viktor, Zámbó Krisztián és Horváth Éva is.