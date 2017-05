Varga Viktor és Cynthia ikreket szeretne

Varga Viktor nem akar többé botrányhős lenni, mint mondja, egy ideje felnőtt férfiként gondolkodik. Ehhez persze hozzájárul az is, hogy párjával, Cinthyával megtanultak alkalmazkodni egymáshoz - írja a Bors - Sokszor szóba kerül nálunk a gyerekkérdés. Már csak azért is, mert szinte ugyanúgy nézünk ki. Kíváncsiak vagyunk, hogyan fog kinézni a gyermekünk. Lehet, hogy egy szőrös fejű Varga Viktor fog születni, de az is lehet, hogy egy még kisebb Cinthya. Azt beszéltük meg, hogy körülbelül még nyolc évre van szükségünk, hogy kiteljesedjünk, és megcsináljuk azokat a dolgokat, amiket elterveztünk - árulta el a lapnak a 29 esztendős énekes.A pár ikreket szeretne.- Ez a kritérium. Akár egy fiú, egy lány, de az már csak részletkérdés - mondta Varga Viktor a Bors nak.