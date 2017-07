Városszerte találkozhatunk a vizes vb kampányfilmjében életre kelt állatszimbólumokkal - Fotók

A 17. FINA Világbajnokság hazai és világsajtóban is nagy sikerrel szereplő kampányfilmjében életre kelt állatszimbólumok szobrait Magyarország egyik legelismertebb, és nemzetközi hírnévvel rendelkező kortárs alkotója Szőke Gábor Miklós készítette.A Vízi Legendák szoborsorozat tagjaival a világbajnokság idején a fővárosi versenyhelyszíneken is találkozhatunk.Ezek a legendás állatok kvalitásaikban és jellemzőikben ugyanis hasonlóságot mutatnak az egyes sportágak jellemzőivel: így lett a, a vizek legfélelmetesebbje az úszás szimbóluma; a tengerek vándora, apedig a nyíltvízi úszásé.kecsessége a műugrást idézi, azpedig az óriás-toronyugrás szimbólumává vált. A szinkronúszás jelképe a társas összehangoltság miatt a formációkba rendeződő; a vízilabdáé pedig aSzalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes reményét fejezte ki, hogy a FINA Világbajnokság idején Budapestre látogatók a város kiemelkedő kulturális értékeit is élvezni fogják.

A kultúráért felelős főpolgármester helyettesként nagyon fontosnak tartom, hogy mindenki, aki találkozik Budapesttel mindegy, hogy a sport, az építtet örökség, szórakozás, vagy a pihenés okán teszi ezt, de legyen részese az élménynek, amit a magyar kultúra a felejthetetlen értékeivel képvisel. Remélem, hogy Budapest Főváros Önkormányzata a most megvalósult beruházásokkal otthonosabbá tette a budapestiek számára a fővárosukat. A verseny házigazdájaként Budapest sok ponton megújult, Szőke Gábor Miklós szobrai bizonyára nem csak a város arculatát fogják gazdagítani, hanem a szurkolás élményét is.

A filmben már nagy sikerrel bemutatkozó szobrokkal a vizes világbajnokság versenyhelyszínein is találkozhatunk. A Duna Arénánál található szurkolói zónában a cápa, a bálna és a delfin lelt otthonra, a polip pedig a Margitszigeti FanZone-ba költözött a vizes vb idejére. A halraj a szinkronúszás versenyhelyszínén, a Városligetben található, míg az orka szobra a Batthyány téren nyújt igazán impozáns látványt, hátterében a Parlamenttel.

Az állatok és a sportágak a munkám során már korábban, több alkalommal is összekapcsolódtak, azt gondolom, hogy a teljesítmény, az őserő, az állatokban rejlő dinamizmus, mind-mind olyan jegyek, amelyek a sportok szimbólumává tehetnek egyes állatokat

– mondta el az alkotó, Szőke Gábor Miklós.Szőke Gábor Miklós elmondta, hogy egy nagyon izgalmas és inspiráló alkotási folyamaton van túl a „Vízi Legendák" sorozat elkészítésével, de azt is egyedülálló élmény volt látni, ahogyan ezek a szobrok a filmben életre keltek.

Izgalmas volt, hogy a film után minden egyes szobor karaktere fizikailag is fel lett építve, amelyek egy egységet alkotnak együtt. A szobrokban találkoznak a rusztikus, indusztriális elemek, amelyek egymást kiegészítik. Szándékosan kevertem a természetben vagy a tenger mélyén megtalálható elemeket az uszodatechnikában is ismert anyagokkal, például uszadékfát, öreg hajólámpát, rusztikus acél és rozsdamentes acél elemekkel vagy uszodai bójasorral. A szobrok installálásánál a koncepció része volt, hogy az alkotások helyszínét – ahol a világbajnokságok is zajlanak – kortárs kiállítótérként értelmezve jelenjenek meg a Vízi Legendák

– mondta el a művészi koncepcióról az alkotó.„Amerikában, az egyik legújabb szobrom, az Atlanta Falcons sólyomszobra a a CNN központjával szemben van. Amikor kint jártam, találkoztam a marketing-igazgatóval, akinek a telefonomon szerettem volna megmutatni a világbajnokság kampányfilmjét és benne a szobraimat, mire ő azt mondta, hogy már ismeri, korábban találkozott vele." - mesélte el.„Számomra nagyon megható érzés volt, hogy a filmet és a szobrokat már világszerte látták és ismerik." Majd hozzátette, hogy biztos benne, hogy ennek köszönhetően világszerte fel fognak figyelni hazánkra és az itt zajló vizes világbajnokságra. „Boldog vagyok, hogy a szobraim nemcsak itthon, hanem külföldön is hirdetik a vizes világbajnokságunkat."