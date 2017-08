Vasárnap a közmédia csatornáin követhetjük az ünnepi eseményeket

Magyarország születésnapja alkalmából színes, felemelő és tartalmas programokkal jelentkezik a közmédia szinte összes csatornája most vasárnap, a Kárpát-medence teljes területéről.



Vasárnap, az Államalapítás és az új kenyér ünnepén a teljes Kárpát-medence nemzeti színekbe borul.

8.30-tól élőben követhetjük a zászlófelvonást és a tisztavatást a Dunán, továbbá az államfő, Áder János, valamint a honvédelmi miniszter, Simicskó István beszédét is közvetíti a csatorna.

Ugyancsak a Dunán látható déltől a legmagasabb állami kitüntetés, a Szent István Rend Díj ünnepélyes átadása a díjazottaknak.

Az ünnepi misét a Szent István Bazilikából 16.55-től majd a Szent Jobb Körmenetet élőben, szintén a nemzeti főadón, a Dunán lesz látható.

Végül nyolc órai kezdettel: koncertközvetítés a Budavári Palotából. Az augusztus 20-i ünnepi műsort a hagyományos tűzijáték közvetítéssel zárják, mely 21 órától lesz látható élőben a Dunán.



A Duna World, már reggel nyolctól, a Debreceni Virágkarnevál fő eseményével, a felvonulással kezdi az ünnepi műsorok sugárzását. Háromnegyed kettőtől a Magyar szentek és boldogok - Szent László király című ismeretterjesztő filmet láthatják a nézők a Duna World műsorán, majd ezt követi 15.20-tól az Ünnepélyes zászlófelvonás és tisztavatás, majd 16.20-tól a Légi és vízi parádé az Országház előtt, illetve 17.15-től a Szent István Rend Díj-átadása a Sándor Palotában c. műsort követhetik felvételről a csatornán. Este 21.40-től Arany János - Szent László-legenda c. magyar filmet láthatják szintén a Duna World műsorán.



Az M2 Petőfi TV ünnepi műsorában kiemelt szerepet kap 21.05-től az István, a király - Királydombon c. 2015-ös ikonikus felvétele. 22.50-től az István király intelmei Imre herceghez című magyar ismeretterjesztő filmet adja a csatorna.



Az M4 Sport is különleges élő közvetítéssel tiszteleg az Államalapítás előtt: történetében először élőben közvetíti a Dunaszerdahely - Zsolna összecsapást, este 18.30-tól.



Az M5 a Julianus barát című magyar-olasz történelmi film 1-2. részével ünnepel, majd 21.40-től a Megtört csontjaim is örvendeznek / A Szent Koronát hozó Asztrik érsek tisztelete c. magyar dokumentumfilmmel készül a kulturális csatorna.



Isten éltessen, Magyarország!