Végleges az országos kereskedelmi rádiós pályázat, novemberben lehet benyújtani

A közlemény szerint az eddigi rádiós lefedettség Fehérgyarmat, Gerecse, Szentes és Vasvár telephelyekkel egészül ki, így a lakossági elérés 69,3 százalékra emelkedik.



A pályázati felhívást pénteken tette közzé a hatóság, ahol megtalálhatók a pályázati eljárással kapcsolatos részletes információk is. Az érdeklődők pályázati ajánlatukat november 7-én, 9 óra 30 perc és 14 óra 30 perc között nyújthatják be személyesen az NMHH budapesti, Ostrom utcai épületében - írták.



Közölték azt is, a tanács újabb, ideiglenes hatósági szerződést kötött a Békéscsaba 88,9 MHz frekvencián sugárzó Interax Kft.-vel hatvannapos időtartamra, mert a hasznosításra kiírt pályázati eljárást bíróságon támadta meg a cég, és a peres eljárás lezárásig új nyertessel nem kötnek megállapodást. A békéscsabai rádiónak november 12-ig tart az újabb, ideiglenes médiaszolgáltatási jogosultsága.



A Keszthely 99,4 MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására kiírt pályázati ajánlatok alaki vizsgálata után a tanács nyilvántartásba vette az LB Rádió Kft.-t - közölték.



A hatóság kitért arra is, hogy a Story5, a 4-es csatorna és a Galaxy TV médiaszolgáltatója megsértette a reklámhangerősségre vonatkozó előírásokat idén április és június között, csatornánként egy, három, illetve négy alkalommal. Az ismételt jogsértés miatt a szolgáltatónak 160 ezer forintos bírságot kell fizetnie.



A mezőtúri Pont Rádió egyik májusi műsorhetét vizsgálva kiderült, hogy a közösségi rádió médiaszolgáltatója a hatósági szerződésében vállaltakhoz képest kevesebb helyi közélettel foglalkozó és a mindennapi életet segítő műsort és közszolgálati műsorszámot adott le, valamint többet ismételt a megengedettnél, ezért a médiatanács tízezer forint bírságot szabott ki rá.



Ezen kívül a rádió médiaszolgáltatója nem használt akusztikus figyelmeztetést a reklámoknak a többi tartalomtól való elkülönítésére, ezért a tanács felhívta a jogszerű magatartásra és a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra.