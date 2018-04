Végre ismét tud aludni Vastag Csaba

A Sláger TV Híradó csütörtöki adásában a Skorpió és az egykori Metro és LGT zenekarok tagja, Frenreisz Károly mesél új szólódaláról, amelyet egy zenei pályázatra ír, Vastag Csaba pedig beszámol új koncertjének részleteiről. A műsor vendége lesz Csepregi Éva és Sasvári Sándor is, akik közös duettjükről beszélnek.



Frenreisz Károlynak igencsak mozgalmasan telnek a mindennapjai. A tavaly Kossuth-díjjal kitüntetett művészt, nemrég még a Dal zsűritagjaként láthattuk a képernyőn, most pedig valami egyészen új dologgal rukkol elő, hosszú idő után ugyanis szólódalon dolgozik.



– Ha saját, vagy Skorpió dalról van szó, akkor mindig ugyanaz a stílus tér vissza. De volt már úgy, hogy filmzenét írtam, ahol mások voltak a követelmények és kicsit meg volt kötve a kezem – kezdte a legendás zenész. „Ez most egy szólódal, ami az én esetemben igen ritka, mert mindig is zenekari ember voltam, de a felvételek kapcsán itt is, mint sok más dologban a kollégáim segítségét fogom kérni – mesélte sejtelmesen Frenreisz Károly.



Az eheti műsorban Vastag Csabával is találkozhatnak a nézők, aki szintén nagy dobásra készül. A népszerű énekest május 12-én a Budapest Kongresszusi Központban hallhatja a közönség élőben - szimfonikus zenekarral lép színpadra, a Neon turné keretein belül. Csaba már nagyon izgatott a koncert miatt, rengeteget dolgozott az utóbbi időben, hogy miden tökéletes legyen. S talán annak örül a legjobban, hogy hosszú idő után végre aludni is tud, ugyanis az elmúlt hónapokban a sok próba miatt 2-3 óra pihenéssel kellett beérnie. De természetesen már alig várja koncertet, és azt is megfogadta, innentől kezdve csakis élőben lép fel.



A Sláger TV Híradó vendégeinek sorát gyarapítja Bella Levente is, aki 2017-ben alakult zenekara, az Audioshake eddigi sikereiről és jövőbeni terveiről számol be. Továbbá láthatjuk Sasvári Sándort és Csepregi Évát is, akik közös duettjükről, a Kézenfogva élsz című dalról beszélnek.



