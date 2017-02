Vele jött össze Kiss Ramóna

Délceg, jóképű és sikeres - mégsem ezért irigyli Magyarország férfinépessége Lékai Mátét, a Veszprém kézilabdázóját. Sokkal inkább azért, mert elnyerte Kiss Ramóna szívét -Lékai Máté négy évvel fiatalabb Ramónánál, de a szerelmeseket ez cseppet sem zavarja.- Bár még igen friss a kapcsolatuk, már most látszik, hogy hosszú távú lesz. Az elmúlt év során több rendezvényen összefutottak, beszélgettek, de akkor még nem volt köztük semmi. Majd Máté tette meg az első lépést, amikor Ramóna Máté nagypapájának halsütödéjében falatozott. Ma már úgy turbékolnak, mint a tinédzserek, és a köztük levő sok-sok kilométer sem zavarja őket - mesélte a lap informátora, aki azt is elárulta, a két fiatal régóta ismeri egymást.- Valóban régóta ismerjük egymást, de egy hónapja vagyunk együtt - erősítette meg szűkszavúan ainformációit a 190 centi magas kézilabdázó.- Én is csak megerősíteni tudom a hírt, ez egy valós kapcsolat - mondta nevetve a színésznő, aki ritkán és csak szűkszavúan beszél nyilvánosság előtt a magánéletéről, de azt tudni róla, hogy jó ideje már csak a komoly kapcsolatok érdeklik.