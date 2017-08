Véletlenül hamarabb adták adásba a Trónok harcának egy részét a tervezettnél

Egy véletlen hiba miatt a tervezettnél egy héttel hamarabb adták adásba a Trónok harca hetedik évadának hatodik részét Spanyolországban és a skandináv országokban - jelentette be szerdán az HBO.



A Death is the Enemy című epizód a spanyol és skandináv előfizetők számára kedden hajnalban vált elérhetővé, de egy órán belül eltávolították a kínálatból. A 71 perces rész hivatalosan augusztus 21-én került volna adásba a két térségben, Amerikában pedig egy nappal korábban.



A közösségi médián azonnal elterjedt a hiba híre, és a hatodik epizód hamarosan terjedni kezdett a neten.



Az HBO európai képviselete közleményben hozta nyilvánosságra, hogy "véletlenül egy rövid időre" elérhetővé vált a spanyol és skandináv előfizetők számára a sorozatrész. Mint írták, a hiba egy harmadik féltől eredt, de amint észlelték a problémát, azonnal eltüntették a filmet a két platformról.



A közleményben az HBO hangsúlyozta, hogy ennek a hibának semmi köze nincs a cég amerikai központja elleni legutóbbi heckertámadásnak. A tévécsatornát az utóbbi hetekben érte kibertámadás az Egyesült Államokban. Indiában pedig a Trónok harca negyedik epizódjának kiszivárogtatása miatt négy embert őrizetbe vettek.



A keddi incidens miatt a közösségi médián néhányan, akiket felbosszantott a spoilerezés, kritikus kommenteket írtak, ám mások örültek a történteknek.