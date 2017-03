Velük forgatják újra A vasmacska kölykeit

Anna Faris és Eugenio Derbez főszereplésével forgatják újra Garry Marshall nyolcvanas években készült A vasmacska kölykei című komédiáját.



Az eredeti szereposztásban Goldie Hawn, Kurt Russell és Edward Herrmann állt a kamerák előtt. Hawn egy önző örökösnőt alakított, aki elveszíti az emlékezetét, amikor lepottyan a jachtjáról, Russell pedig egy asztalost játszott, akibe a nő beleszeret.



Az új feldolgozást, amelynek forgatása májusban kezdődik Vancouverben, Rob Greenberg és Bob Fisher írta és rendezi. A film producere Ben Odell és a férfi főszereplő, Eugenio Derbez lesz 3Pas Studios produkciós cégükön keresztül. A film gyártásában és forgalmazásában az MGM és a Pantelion Films is részt vesz.



A remake a Variety.com beszámolója szerint csavar egyet a régi történeten: ezúttal egy dúsgazdag mexikói aranyifjú (Debez) esik le a jachtjáról, és Faris mint gyermekét egyedül nevelő, dolgozó nő nyeri el a szívét.



Derbez számos mexikói tévésorozat sztárja, akit a magyar közönség az Így neveld az anyádat és a Mennyei csodák című filmekben is láthatott. Faris jelenleg az Anyák gyöngye című tévésorozatban dolgozik, de A diktátor című filmben is láthatták a nézők.