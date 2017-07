Velük újul meg az M1 sporthíradása

B. Németh Péter és Lipcsei Betta vezetésével megújult formában jelentkezik hétfőtől az M1 aktuális csatorna sporthíradása.



"Ez egy óriási kihívás számomra, hiszen korábban az egyik sporttelevízióban kizárólag a labdarúgással és a kézilabdával volt kapcsolatom, illetve egy utánpótlás-magazint készítettem, itt viszont napról napra mindent lefedve, minden sportággal foglalkozhatok" - mondta az M1 hétfő reggeli műsorában Lipcsei Betta, akinek szerepvállalását most jelentették be a csatornán.



A két műsorvezető főleg az esti M1 Híradó főkiadásaiban szerepel majd, de a sporthírek mellett stúdióbeszélgetéseket is vezetnek. A 18 órakor kezdődő műsorban 3-5, a 19.30-as híradóban 4-6, majd 22 órától 10-11 perc jut a sportnak, amelyeket már nem a Híradó műsorvezetője mond el, hanem Lipcsei Betta vagy B. Németh Péter.



"A tartalom nem változik, hiszen az M1 sporthíradója eddig is mindenről beszámolt, de mindezt mostantól sokkal bővebben, részletesebben, modernebb körítésben és stílusban tesszük" - tette hozzá Lipcsei Betta.



Lipcsei Betta és B. Németh Péter gyakran jelentkezik majd élőben kiemelt hazai rendezésű sporteseményekről is, ők lesznek az M1 Sport arcai.



Nem változik az M1 és az M4 Sport együttműködése sem, a sportcsatorna a jövőben is az M1 sporthíreivel színesíti saját műsorfolyamát.