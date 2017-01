Vérbeli túlélők jelentkezését várják az RTL Klubon

Hamarosan visszatér az RTL Klubra a világ legnépszerűbb túlélő-showja, a Survivor. A realitybe – amely hazánkban először 2003-ban, az RTL Klubon volt látható - a legrátermettebb nők és férfiak jelentkezését várják. A számtalan nemzetközi televíziós díjjal büszkélkedő show népszerűsége hosszú évek óta töretlen. Közel ötven ország tűzte már műsorra a nomád körülmények között határaikat feszegető játékosok küzdelmét a túlélésért. Az Egyesült Államokban már a 33. évadon is túl vannak, míg Spanyolországban a 16., Franciaországban épp a 17. évad előkészületei zajlanak, de Belgiumban, Hollandiában, Dániában, Olaszországban, Norvégiában és Svédországban is már bőven tíz évad felett járnak.



A Survivor alapszabályai szinte minden országban ugyanazok. Rátermett, kalandvágyó nőknek és férfiaknak nomád körülmények között kell kitartani a végsőkig egy egzotikus, szinte érintetlen trópusi szigeten. Küzdelmüket számtalan kihívás – fizikai és taktikai egyaránt - könnyíti vagy épp nehezíti, egészen az utolsó összecsapásig, amely során kiderül ki az igazi túlélő, vagyis a győztes. A vérbeli túlélők életük egyik legnagyobb kalandját élhetik át, amit más televízióműsor sem adhat: egy egzotikus helyen többek között azt is megtudhatják, mire képesek valójában, sikerül-e saját határaikat átlépni. Ennek persze két óriási tétje is van, a túlélés, valamint a 20 millió forintos nyeremény!



A www.rtl.hu/survivor linkre kattintva minden információ megtalálható a jelentkezés menetéről. A túlélők jelentkezését január 31-ig várják a műsor készítői, akik arra biztatnak mindenkit, ha az ismerőseik, barátaik környezetében ráismernek olyan kalandvágyó nőkre és férfiakra, akiknek a Survivor-ben lenne a helyük, regisztrálják őket a műsor castingjára.