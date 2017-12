Vérfertőzés, macsók, fáraók - 5 érdekesség a Nílus ajándékáról, Egyiptomról

Az ókori Egyiptom csodái, a művészet, a kultúra és az építészet hihetetlen hagyománya mindig a tudományos érdeklődés középpontjában álltak. Azonban a kutatók a rengeteg régészeti expedíció, ásatás és feltárás során újabb és újabb rejtélyekkel szembesülnek. A december 10-én reggel 08.00 órától induló Múmiák nyomában sorozatban izgalmas régészeti leletekkel és kincsekkel ismerkedhetnek meg a nézők, a 18.00 órától kezdődő Az elveszett Piramis pedig a mindenki által elveszettnek hitt negyedik gízai piramist fedezi fel velünk. Végül 20.00 órától a Múmiák és Egyiptom titkai két részben, páratlan részletességgel mutatja be a világ hét csodáját. Addig is íme, öt érdekes tény a Nílus ajándékáról, Egyiptomról:



A nők széles jogkörrel rendelkeztek



Míg a legtöbb őskori, ókori, sőt modern kori társadalomra is a patriarchális berendezkedés jellemző, az ókori Egyiptomban a nők széles jogi és pénzügyi függetlenséggel rendelkeztek. Míg például a hellenisztikus kultúrában csupán férjeik tulajdonaként kezelték őket, Egyiptomban szabadon vásárolhattak, lehetett saját tulajdonuk, sőt, szerződésekkel védhették jogaikat. Nem volt ritka például, hogy a nők a férfiakkal házassági szerződést kötöttek, de akár el is válhattak férjüktől, és újraházasodhattak.



Nem volt tabu a vérfertőzés



A szent, isteni vérvonal hígulása ellen, és a vagyon megtartása érdekében nem volt ritka, hogy közeli rokonok, unokatestvérek, sőt akár testvérek kötöttek házasságot. Az egyiptomiak hitték, hogy a fáraók az istenek leszármazottai, ezért szorgalmazták, hogy a hatalom a családban maradjon.



Egyiptomi macsók és kéretlen közeledéseik



Annak ellenére, hogy illetlen viselkedésnek számít, ha egy nőnek a férfiak füttyögnek, kiabálnak az utcán, sok ilyen esettel találkozhatunk. Ez a jelenség egyáltalán nem új keletű, Hérodotosz, görög történetíró számolt be arról, hogy az ókori Egyiptom utcáin is így zajlottak a dolgok. A nők sokszor voltak inzultusnak kitéve, és állniuk kellett a férfiak kellemetlenkedő közeledési kísérleteit.



Tökéletes testű fáraók



A fennmaradt festmények, szobrok, amelyek a fáraókat ábrázolták, nem mindig mutattak reális képet a megrendelőkről. Az uralkodók gyakran azt parancsolták a festőknek, szobrászoknak, hogy karcsú, izmos testtel ábrázolják őket, pedig a mumifikált tetemek másról árulkodtak. Több fáraó földi maradványai elhízásra, sőt sokszor cukorbetegségre utaltak, ami nem is csoda, hiszen előkelő helyet foglalt el étrendjükben a méz, a kenyér és a sör.



A piramisok építői



A piramisok tökéletes kivitelezése a korabeli mesteremberek, tehetséges iparosok és kitartó segédmunkások munkáját dicséri. Hérodotosz utalt rá először, hogy rabszolgák dolgoznak a monumentális építményeken, azonban ez a teória napjainkra megdőlt. Az viszont igaz, hogy az ókori egyiptomiak tartottak rabszolgákat, leginkább azonban háziszolgaként vagy földművelőként foglalkoztatták őket.



