Veszélybe került az Eurovíziós Dalfesztivál izraeli megrendezése

Finanszírozási problémák miatt veszélybe került a 2019-es izraeli rendezés, miután az izraeli kormány és a közmédia egymásra mutogatott az Eurovízió dalverseny várható költségei miatt. Tel-Aviv magára vállalta a teremköltségeket, hogy Izrael megrendezhesse jövőre a nemzetközi dalfesztivált - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet kedden."A tel-avivi városháza kész csatlakozni a nemzeti erőfeszítéshez és magára vállalja a verseny helyszínének biztosítását, a rendezvény legfőbb költségét" - írta Facebook-oldalán hétfőn Ron Huldai, Tel-Aviv polgármestere.Huldai utalt az utóbbi napok széles nyilvánosság előtt zajló vitájára, ugyanis a miniszterelnöki hivatal és a pénzügyminisztérium bejelentette, hogy nem hajlandók finanszírozni a verseny megrendezését, miután a dalfesztiválért felelős közmédia is közölte, hogy költségvetéséből képtelen fedezni a rendezvényt. A nemzetközi verseny rendezési költségei a becslések szerint a százötvenhét millió sékelt (12 milliárd forint) is elérhetik.Ron Huldai októberben indul Tel-Aviv irányításáért az helyhatósági választásokon, már ötödik alkalommal, és ajánlata tovább növeli népszerűségét, noha a közvélemény-kutatások szerint újraválasztása szinte biztosra vehető.Neta Barzilai májusi eurovíziós győzelmével Izrael megszerezte a 2019-es dalverseny rendezésének jogát, de azóta többször megkérdőjeleződött az ország házigazdaszerepe.Először az izraeli kormány egyik tagja, Miri Regev kulturális miniszter ragaszkodott hozzá, hogy a versenyt Jeruzsálemben, a fővárosban kell megtartani. A nemzetközi közösségnek csak csekély része ismeri el Jeruzsálem fővárosi címét, ezért a szervezők kilátásba helyeztek egy másik rendező országot. Ezek után Benjámin Netanjahu miniszterelnök kihagyta Regevet az Eurovízióról tárgyaló bizottságból.Jeruzsálem mellett több más izraeli város is elvállalta a rendezvény megtartását, a szabályok szerint majd a nemzetközi rendezőség választ közülük.A következő válságot az okozta, hogy a Tagíd nevű izraeli közmédiaszervezet az éves költségvetésén felül további forrásokat követelt, azt állítva, hogy a pénzügyi segítség nélkül képtelen kifizetni az eseményt.Ezt Mose Kahlón pénzügyminiszter elutasította, mert szerinte az intézmény képes kigazdálkodni a hozzá eljuttatott éves keretből a nemzetközi verseny költségeit.