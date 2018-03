Veszélyes és izgalmas kalandokra invitál a Prime

Április 12-én rendkívüli balesetekkel és meghökkentő vészhelyzetekkel érkezik a tengerentúl egyik legnépszerűbb újdonsága, a 911-LA című bűnügyi sorozat. Ezt megelőzően, a rajongók örömére azonban március 28-án elstartol a régi közönségkedvenc, A Grace Klinika tizenegyedik évada.Újabb és újabb vészhelyzetekkel borzolja a kedélyeket a Ryan Murphy nevével fémjelzett 911-LA. A bűnügyi sorozat Amerikában az év egyik legnagyobb sikereként debütált, április 12-én pedig hazánkban is bemutatkozik, a Prime kínálatában. A kritikus helyzetekben gyors segítség kell, így a sorozat három kulcsfigurája állandó készenlétben áll: Connie Britton fogadja a segélyhívásokat, ekkor Peter Krause tűzoltó csapata akcióba lendül, és gyakran a rendőrjárőr Angela Bassett is kiveszi a részét a feladatokból. Állati támadások, öngyilkos merénylők, nem mindennapi betörések, valamint gyerekbalesetek is helyet kapnak a minisztorikat rejtő epizódokban.A 911 előtt Atizenegyedik évada is befut a hazai képernyőkre. A történet megálmodója és producere, Shond Rhimes a sorozat történetének egyik legszínesebb és akciókkal tűzdelt évadaként emlegette a tizenegyedik felvonást. A főbb szálak Meredith Grey-re koncentrálnak majd, és ugyan a tizedik évad végén Cristina karaktere (Sandra Oh) elbúcsúzott a csapattól, feltűnt Webber doki és Ellis Grey eltitkolt gyereke, Meredith féltestvére a sebészeti osztály új vezetőjeként, akinek jelenléte a soron következő epizódokban is bonyolítja majd az eseményeket.A Grace Klinika 11. évad – március 28-tól, szerdánként 22 órától911 – LA 1. évad – április 12-től, csütörtökönként 22 órától