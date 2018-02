Victoria Beckham cáfolta a Spice Girls világturnéját

"Nem fogok turnézni. A lányok sem fognak turnézni" - közölte az üzletasszonnyá lett korábbi énekesnő a Vogue magazinnal szombaton.



Brit lapok a hónap elején adtak arról hírt, hogy a közös munka új lehetőségeit keresve újra összeállhat a csaknem két évtizede feloszlott lánycsapat, amely utoljára a 2012-es londoni olimpián lépett fel együtt.



A Spice Girls öt tagja, a 42 éves Mel B (Scary Spice), a 43 éves Victoria Beckham (Posh), a 42 éves Emma Bunton (Baby), a 44 éves Mel C (Sporty) és a 45 éves Geri Horner (Ginger) a közösségi médiában még egy közös fotót is közzétett arról, amikor Geri Horner London közeli házában találkoztak. Ez volt állítólag az első közös találkozásuk 2012 óta.



Amikor a Spice Girls új terveiről, a találkozóról kérdezte a Vogue magazin újságírója, Victoria Beckham közölte, hogy csupán ötleteltek, elgondolkodtak néhány elképzelésen.



Rendszeresen felbukkannak hírek arról, hogy az egykori lánybanda ismét összeáll egy koncertkörútra, ahogy tették azt 2008-ban, amikor az Egyesült Államokban és Európában turnézták. Sajtóértesülések szerint Victoria Beckham az, aki legkevésbé akarja az újabb közös koncertezést.



A Spice Girls 1996-ban futott be a Wannabe című számmal, és minden idők legtöbb lemezét eladó lánybandája lett. Az együttesnek 2000-ben bekövetkezett felbomlásáig 85 millió lemeze kelt el. A 2012-es londoni olimpia záróünnepségén léptek fel együtt utoljára. Fél évvel később pedig megjelentek a róluk szóló, Viva Forever! című musical premierjén.