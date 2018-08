Videón mutatjuk az új adrenalinpumpáló extrémsportot! Kipróbálná?

Újfajta adrenalinpumpáló extrémsportot, a katapult kötélugrást mutatták be Új-Zélandon.A szigetország kalandturizmusát és a bungee jumpingot, vagyis a kötélugrást népszerűsítő vállalkozó, AJ Hackett és csapata által kifejlesztett új ugrásfajtát szerdán mutatták be.A szokásos kötélugrással ellentétben nem leugrani kell a szédítő magasságból: az adrenalinvágy vezérelte jelentkezőket 150 méterre kilöki egy Queenstown közelében lévő völgy fölé az emberi parittya, a Nevis Catapult. A kötélre erősített kalandorok megtapasztalhatják a 3G-s erőt, 1,5 másodperc alatt 100 kilométer per órára gyorsulnak fel, majd torokszorító zuhanásban részesülnek.A világ legnagyobb és legextrémebb katapultjának elkészítése és kifejlesztése három évtizeden át tartott. Henry van Asch, Hackett üzleti partnere és az AJ Hackett Bungy New Zealand nevű vállalkozás ügyvezető igazgatója mutatta be az elkészült szerkezetet."A katapult első verzióját több mint 30 éve, 1987-ben készítettem, egy évvel azelőtt, hogy AJ bemutatta a világnak a bungee jumpingot a Kawarau-hídon" - mondta Asch.A technológiát a cég csapata fejlesztette ki, majd építette meg Christchurchben. Ezután vitték a katapultot a Queenstown közeli völgyhöz, ahol az elmúlt 9 hónapban a közönségtől elzártan tesztelték először csak súlyos hordókkal, majd tesztbábukkal, végül valódi emberekkel."Számomra a legizgalmasabb része az a meglepetés, amit okoz - a sebesség, a magasság, majd a hirtelen esés. Nem tudod pontosan, mikor kezdődik, és ez hozzáad az élményhez" - mondta Asch.