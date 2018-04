Vigyázat, támad a nagyszájú James Bond hasonmás!

Nők, koktélok és fegyverek – ez a három dolog élteti Archert, az RTL Spike műsorán frissen induló, felnőtteknek szóló animációs sorozat címszereplőjét. A titkos kémszervezet különös életét bemutató széria az évek alatt világszerte milliós rajongótábort gyűjtött maga köré, a magyar közönség április 2-ától az RTL Spike műsorán láthatja újfent a produkciót. Az Archert szinkronizáló Makranczi Zalán elárulta: kezdetben óriási kihívást jelentett számára egy ilyen fura fickó „életre keltése".



A szókimondó sorozat egy fiktív hírszerző szervezet, az ISIS (International Secret Intelligence Service) mindennapjait mutatja be, főhőse a cég legjobb ügynöke, Sterling Archer. A kétlábon járó James Bond paródia azonban nem éppen a hidegvéréről, illetve a jól átgondolt akcióiról híres és ez persze gyakran visszaüt egy-egy küldetése során. Nem beszélve szókimondó és érzékletesnek nem nevezhető stílusáról, amely további bonyodalmakba sodorja az általa képviselt szervezet működését.



Makranczi Zalán neve nemcsak a színházrajongók számára lehet ismerős, ugyanis ő kölcsönzi a hangját a Primetime Emmy-díj nyertes animációs sorozat főszereplőjének is.



– Rengeteg felesleges dolog van a fejében, órákat képes beszélni az első világháború tengelyhatalmairól, azonban köszönni már nem tud, ha belép egy emberekkel teli terembe – mesélte a karakterről Makranczi Zalán, aki hiába gyakorlott szinkronhang, még egy olyan nagy rutinnal bíró színész számára is, mint ő, kihívást jelentett Archer "életre keltése", – Kezdetben kisebb nehézséget okozott, hiszen egy animációs sorozat karakteréről beszélünk. Nem olyan ritmusban mozog és beszél, mint egy hús-vér színész egy élőszereplős sorozatban,



A sorozatot készítő Adam Reed és írócsapata nagyon okosan használja a humor eszközét a produkcióban. Tabutémákat nem ismerve, a legszélsőségesebb dolgokból is képesek ízlésesen viccet csinálni. A humor mellett rengeteg popkulturális utalás figyelhető meg, közülük persze természetesen nem mindegyik épült be a magyar köztudatba. „Sok olyan utalás van, amely az amerikai kultúrához szorosan kötődik azonban egy magyar néző számára teljesen idegen. Ezért szinkronizálás közben ezeket a magyar közönség számára is érthetővé kell varázsolnunk. Ilyenkor a szinkronstúdióban közös erővel próbálunk meg olyan utalásokkal bizonyos szavakat, kifejezéseket helyettesíteni, amelyek a magyar nézők számára is érthetők".



Érdekes kulisszatitok, hogy a fordítók csak azon változtattak, amin nagyon muszáj volt, így lett például a karate a harcművészetek Trabantja, az eredeti szövegben szereplő a harcművészetek Dan Cookja helyett. Zalánon kívül egyébként többek között olyan remek színészek hangján szólalnak meg a széria szereplői, mint Pikali Gerda, Hujber Feri, Hajdú Steve vagy éppen Schneider Zoltán. Így persze nemcsak a kacagtató történet, hanem miattuk is érdemes nézni a produkciót.



Archer évadpremier dupla epizóddal, április 2-án, 21.00-tól az RTL Spike műsorán!