Viktória és Albert Múzeum nyílik idén ősszel Skóciában

Viktória és Albert Múzeum nyílik idén ősszel a skóciai Dundee-ban: az intézmény első nagyszabású tárlata az óceánjárók aranykorát mutatja be a látogatóknak.A szeptember 15-én nyíló múzeum lesz a Londonon kívüli egyetlen Viktória és Albert Múzeum a világon.A nemzetközileg elismert építész, Kengo Kuma által megálmodott V&A Dundee a szíve annak az 1,4 milliárd dolláros beruházásnak, amelynek célja a város egykori dokknegyedéhez tartozó vízparti területek átalakítása.

A kelet-skóciai partokat szegélyező sziklák formája által inspirált múzeum, amely belenyúlik a Tay folyóba, Skócia első múzeuma, amelyet a formatervezés múltjának, jelenének és jövőjének szenteltek. A múzeum állandó kiállításokon mutatja be a skót formatervezés történetét és egy nemzetközi program keretében igyekszik majd elhozni a formatervezéssel kapcsolatos kiállítások legjobbjait a világ minden tájáról. A látogatók feltörekvő tervezők munkáival, valamint az intézmény saját programjain keresztül megvalósuló kreatív projektekkel is találkozhatnak."Az ingyenesen látogatható galériákban csaknem 300 kiállítási tétel sorakozik a londoni Viktória és Albert Múzeum lenyűgöző gyűjteményéből, valamint skóciai és nemzetközi múzeumokból és magángyűjteményekből" - mondta az intézmény szóvivője. múzeum honlapja szerint a szeptember 15-én nyíló első tárlat látogatói belekóstolhatnak abba, milyen érzés lehetett annak idején a "hatalmas úszó paloták" fedélzetén lenni, és megtudhatják, hogy miként váltak az óceánjárók a 20. századi modernitás egyik legerőteljesebb és legcsodáltabb szimbólumává.Az Ocean Liners: Speed & Style című tárlat elsőként mutatja be az óceánjárók formatervezési kulisszatitkait, valamint kulturális hatásukat.A 2019 februárjáig látogatható tárlaton olyan tárgyak is helyet kaptak, amelyeket még sosem állítottak ki Európában, vagy amelyekkel évtizedekkel ezelőtt egy-egy óceánjáró fedélzetén "találkoztak utoljára" az utazók.