Világhírű tudós veszi be a Comedy Central képernyőjét

Szafarikalap, fürkésző tekintet, magvas gondolatok, szakmai díjak és elismerések tömkelege. Ő Jivens O. Breewenses, a világhírű néprajzkutató, aki visszatért a közép-európai betondzsungelek mélyére, hogy megvizsgálja az ott élő különböző embercsoportokat. A nagytekintélyű tudós ezúttal a Comedy Central megbízásából vette elő a távcsövét és a Betondzsungel Ösvényein című produkciójában újfent eredeti módon ötvözi az úti- és a természetfilm, valamint a reality stílusjegyeit a kandi kamera nyújtotta lehetőségek eszközeivel.



Milyen párkereső szokásai vannak a munkásokat összefogó törzs hímeinek? Milyen reakciókat váltanak ki ezek az utcán sétáló női egyedekből? Hogyan lehet elkapni vadhálóval a biciklistákat, miként lehet a nyílt utcán köpőcsővel elkábítani a gyanútlan járókelőt, vagy miért érdemes nyers húst adni a motorosoknak? Többek között ezek is kiderülnek a Betondzsungel Ösvényein hat, egyenként két-háromperces epizódjaiból. Jivens O. Breewenses eddigi munkásságára az interneten bukkantak rá a Comedy Central szakemberei, akik támogatták a világhírű tudós újabb magyarországi expedícióját. Breewenses mostani kutatásai során olyan új elméletekkel gazdagította az etnológia tudományát, amelyek megdöntik az evoluciós folyamatokat és emberi viselkedésformákat kutató Nobel-díjas professzorok korábbi teóriáit.



- Nagy megtiszteltetés számomra, hogy visszahívtak Európába és ebbe a csodálatos, a kutatásaim szempontjából roppant izgalmas országba is megint eljuthattam. Roppant hálás vagyok a csatornának, amiért ilyen sokat áldoznak nekem a tudomány oltárán. A korábbi utazásaim kapcsán már megismerkedtem az itteni betondzsungelek életével, de újra lenyűgözött a régió egyedeinek sokszínűsége. Most olyan közép-európai törzseket is megfigyelhettem, amelyeket korábban még nem fedezhettem fel magamnak - nyilatkozta Breewenses, aki a párzási és táplálkozási szokások mellett megismerteti a nézőkkel a dzsungellakó törzsek városi totemoszlopait, szakrális rituáléikat, tradícióikat, egyedi ábrázolásmódjukat, valamint világszemléletüket is. Az évi egy szakmai elismerést besöprő professzor a kutatásai során az éles kulturális különbségek miatt furcsa, vagy éppen veszélyes helyzetekbe keveredik: altatólövedékek és vadháló alkalmazásától sem riad vissza, ha az általa veszélyesnek tartott városlakó bennszülötteket szakértő közelségből kell megvizsgálnia.



A nagyváros szafari létformái március 8-tól végre hozzánk is közelebb kerülnek - méghozzá minden értelemben!



A Betondzsungel Ösvényein premieradás március 8-án, 20.55-től - új részek hétfőn esténként, közvetlenül az Agymenők előtt!