Világsztár a Vigyázat, gyerekkel vagyok!-ban

Alvaro Soler, a népszerű Sofia című dal énekese a Vigyázat, gyerekkel vagyok! meghívására Budapestre látogatott. Mint ismert: minden adás a fiatal spanyol énekes világslágerével kezdődik, amely igen népszerű a gyerekek körében is.



Alvaro Soler, aki olyan világsztárokkal énekelt már együtt, mint Jennifer Lopez, a TV2 stúdiójában hatvan kisdiákkal lépett színpadra. Elmondta: nagy örömmel tett eleget a csatorna meghívásának, ugyanis korábban még nem járt Budapesten.



A TV2 népszerű műsora számos újdonságot tartogat. Az őszi évadban olyan ismert szülők is feltűnnek gyermekeikkel, mint Dolhai Attila, Mága Zoltán vagy Majka. Az egyik adásban pedig Bódy Szilvi hozza el unokahúgát, míg a Schobert család mindhárom gyermekével versenybe száll a TV2 és az IKO Műsorgyártóközös produkciójában.



Új játékokban sem lesz hiány: a már megszokott kvízkérdések mellett lesz 3 szójáték, illetve az iskolás korú szereplők is feladják a leckét szüleiknek: olyan feladatot kell megoldaniuk, melyeket ők már sikerrel teljesítettek az iskolapadban.

Természetesen nem hiányozhat a műsorból az ikonikus játék a fotelben a tablettel, újdonság lesz viszont a szülők és gyermekeik közös meglepetés produkciója.



Az évad egyik legkülönlegesebb adása az lesz, amikor Ördög Nóra próbára teszi magát a kislányával. De vajon akkor ki fogja vezetni azt a műsort?