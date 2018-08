Világsztárok és világklasszisok a második Budapesti Klasszikus Film Maratonon

Kép forrása: a fesztivál honlapja

Több mint 60 filmet vetítenek a Budapesti Klasszikus Film Maratonon, amelyet szeptember 4. és 9. között második alkalommal rendeznek meg a főváros mellett Egerben és Győrben is.A szervezők közlése szerint aA fővárosi Toldi moziban, az Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Francia Intézetben, valamint Egerben és Győrben zajló sorozat szeptember 4-én egy egésznapos filmes workshoppal és konferenciával kezdődik, amelyen a digitális restaurálás és a film a közoktatásban témáját járják körül szakértők a Francia Intézetben. A programon jelen lesznek az európai filmarchívumok vezetői is.A nyitóest programja a restauráltgálavetítése lesz az Urániában Szabó István rendező és Klaus Maria Brandauer színész jelenlétében. A programban szerepelnek Szabó István más restaurált művei is, köztük az Apa vagy a Szerelmesfilm és a Ralph Fiennes főszereplésével készült 1999-es A Napfény íze is.A hat napos eseményen jelen lesz az európai filmművészet egyik legnagyobb dívája, Claudia Cardinale, hogy találkozzon a közönséggel az Uránia moziban, Luchino Visconti A párduc című filmjének vetítése alkalmával.A Szent István Bazilika előtti szabadtéri vetítésen lesz látható Szabó István 1992-es, Glenn Close főszereplésével forgatottcímű alkotása, valamintItt vetítik A nagy kékséget is, a főszereplő Jean-Marc Barr jelenlétében, valamint Ridley Scott monumentális Párbajhősök című munkáját, Harvey Keitel amerikai színész főszereplésével., az első filmrendezőnőről, Alice Guy-Blachéról és az osztrák-magyar származású világsztár, Hedy Lamarr-ról készült dokumentumfilmek, valamint Mészáros Márta Ők ketten című munkájának bemutatásával.G.W. Pabst Pandora szelencéje című alkotása, amelynek társforgatókönyvírója a magyar Vajda László volt, vagy Illés Jenő Mania című német-lengyel koprodukcióban készült filmje Pola Negrivel a főszerepben. Korda Sándor 100 évvel ezelőtt forgatott Az arany ember című filmjének restaurált változata pedig premiervetítésen lesz látható.Az animációs filmek közül Jankovics Marcell felújított János vitézét, Richly Zsolt és Jankovics Marcell Háry Jánosát, John Halas (Halász János) Állatfarmját vetítik egy animációs rövidfilmes blokk mellett, amelybenA Filmarchívum és a Filmalap Fast Forward programjának közös szervezésében Katinka Faragó produceri mesterkurzust is tart, amelynek témája Bergman Fanny és Alexander című alkotása lesz. Egy blokk az Osztrák-Magyar Monarchia 1918-as összeomlása után éppen száz évvel a közép-európai "titok" nyomába ered.A középpontban A Grand Budapest Hotel áll és azok a Közép-Európához köthető hollywoodi filmek, amelyek Wes Anderson alkotásait inspirálták.Ebben szerepel Stanley Kubrick 2001: Űrodüsszeia, Randal Kleiser Grease és Billy Wilder A legénylakás című filmje, Vittorio de Sicától a Biciklitolvajok és a felújított Szédülés Alfred Hitchcocktól.Eger városa is megrendezi ezzel egy időben az Egri Klasszikus Film Maratont és Győrben is bemutatják a budapesti program néhány filmjét - írták a tájékoztatóban.