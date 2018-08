Világsztárokkal látható a Rigoletto a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon

A Budapesti Nyári Fesztivál kiemelt operabemutatójaként látható mű a meghasonlottság és az önfeláldozás tragédiájáról szól. Giuseppe Verdi operájának főszerepében Giuseppe Altomare látható, aki már tíz éve játssza Rigoletto szerepét. A cinikus udvari bohóc a nőfaló mantovai herceg kegyence, és az éppen az ő lányát szemeli ki. A cselekmény Szinetár Miklós és Harangi Mária rendezésében bontakozik ki, igazi barokk légkört teremtve - közölték a műsorban.



Harangi Mária hangsúlyozta, a műben nemcsak a romantikus világ problémája jelenik meg, hiszen a mai napig sokaknak okoz fejtörést, hogyan őrizzék meg emberségüket egy fenekestül felfordult, értékvesztett világban. Az előadásban, amelyet pénteken láthatott először a közönség, a Magyar Állami Operaház Zenekara és Énekkara is közreműködik. Mint elhangzott, a Gilda szerepét megformáló Szemere Zita 2013-ban ezzel a darabbal debütált. "Nagyon ritka az, amikor egy ennyire tiszta karakterrel találkozunk, amikor teljesen lecsupaszítva, csak önmagunkat kell átadnunk a közönségnek is" - fogalmazott.



Giuseppe Altomare kiemelte, hogy Rigoletto az egyik legnehezebb szerep, több okból is. Mint mondta, erős technikai kontrollra van szükség ahhoz, hogy az egész operát végig tudja vinni az énekes, hiszen a drámai részben egyre több energiára van szükség. Ugyanakkor a szerep pszichológiai részét is kontrollálni kell - tette hozzá az olasz bariton, jelezve, hogy a szerep nem ad lehetőséget az éneklés és a játék különválasztására. Kitért arra, ahogy visszajelzést kaptak a közönségtől, az energia a színpadon is nőtt, a végén pedig ováció fogadta őket.



A mantovai herceg szerepében hallható Arturo Chacón-Cruz úgy fogalmazott: "csodálatos előadás volt, csodálatos volt a közönség, és érezhető volt, ahogy a feszültség nőtt, egészen a fináléig". Szerepéről elmondta, hogy egy rosszfiúról van szó, aki azonban sármos és kedves. A mexikói operaénekes arról beszélt, hogy nem szabad gonoszkodnia a szerepben, hanem úgy kell előadni, mintha semmi rosszat nem tenne, hiszen a herceg bármit megtehet. Mint mondta, a herceg az egyik legnehezebb szerep Verdi repertoárjában, mivel mindig nagy energiával énekel, ugyanakkor könnyedén kell előadni. A rendezőkkel való közös munkáról szólva elmondta, hogy az operát tradicionális módon, néhány szürreális, művészibb megoldással állították színpadra.