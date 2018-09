Villámrandi címmel elkészült Bárdos Deák Ági első szólólemeze

A Villámrandi címmel elkészült első szólólemezét mutatja be Bárdos Deák Ági szeptember 19-én az óbudai Kobuci Kertben. Az underground énekesnő koncertjén számos vendég, köztük Kontroll Csoport-tagok is közreműködnek.Bár már csaknem négy évtizede a pályán van és számos lemeze jelent meg a Kontroll Csoporttal, valamint az Ági és Fiúkkal, szólólemezt eddig nem készített Bárdos Deák Ági. A Villámrandi című CD közösségi finanszírozásban született meg.A Villámrandi címadó slam-dala mellett az énekesnő két nyolcvanas évekbeli szerzeménye, a Pavlov kutya és a Ma reggel is felkerült a lemezre. Az anyag további számait Antal Szilveszter és Bárdos Deák Ági több mint három évtizede összeállt szerzőpárosa jegyzi. A címadó dal elektro kísérete Kreutz László szerzeménye, a lemez borítóját Havas Györgyi készítette - közölték a szervezők az MTI-vel.Az albumhoz először a lemezbemutató koncerten lehet hozzájutni szeptember 19-én a Kobuciban. Az estet a Bizottság-dalokat is előadó ef Zámbó Happy Dead Band indítja, vendég lesz Víg Mihály (Balaton), Menyhárt Jenő (Európa Kiadó) és színpadra lépnek az egykori Kontroll Csoport tagjai is.Bárdos Deák Ági legutóbb hét évvel ezelőtt készített stúdiólemezt az Ági és Fiúkkal '55 címmel.