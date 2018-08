Villámrandira készül Bárdos Deák Ági

Annak aki a '80-as években nem a diszkókban töltötte a szombat estéit, hanem az úgynevezett alternatív, vagy másként underground zenére mozdult a lába, nem kell Bemutatni Bárdos Deák Ágit.De ha név szerint nem is ugrik be elsőre - ami persze elképzelhetetlen -, hogy kiről is van szó, a Kontroll csoport, Sziámi Sziámi vagy az Ági és a fiúk zenekarnevek hallatára már egész biztosan el is kezdett robogni a nosztalgiavonat.Most pedig egy újabb nagy dobással állt elő az énekesnő. Villámrandira készül, méghozzá ötszáz rajongót szeretne ehhez találni, hogy összejöhessen a produkció.Igaz ez akár érdekkapcsolatnak is lehetne nevezni, hisz legalább két eurót kér fejenként rajongóitól. És mi történik, ha összejön az 500 "randi"? Mindenki gazdagabb lehet egy új CD-vel, Ági első szólólemezével.A megvalósítandó zenei projekttel a szerző aktuális, XXI. századi élményeinek interpretálása mellett a "vasfüggöny" mögötti ellenállás korszakának emlékezetét is őrizni kívánja a repertoárba emelt, 1985-ben írt két dala, a „Pavlov kutya" és a „Ma reggel" remake-jével - olvashatjuk az Indiegogon , ahol még néhány napig hozzájárulhatunk az album megjelenéséhez.És hogy ne áruljon zsákbamacskát, még egy kis ízelítőt is átadott a készülő anyagból: