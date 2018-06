Vilmos herceg történelmet írt

Izraelbe érkezett Vilmos cambridge-i herceg hétfőn. A brit mandátum 1948-as vége és a zsidó állam 70 évvel ezelőtti megalakulása óta ez az első alkalom, hogy a brit uralkodóház valamely tagja hivatalos látogatást tesz Izraelben.



A brit trón majdani várományosa Jordániából, közel-keleti útjának előző állomásáról érkezett Izraelbe, ahol három napot tölt.



Érkezését már korábban üdvözölte az izraeli miniszterelnök, aki a kormányzó jobboldali Likud párt hétfői frakcióülésén történelminek nevezte az eseményt. Benjámin Netanjahu emlékeztetett arra, hogy Vilmos herceg egyik dédnagyanyja, Fülöp herceg édesanyja - Aliz battenbergi hercegnő, görög és dán királyi hercegné -, a Világ Igaza kitüntetés birtokosa, aki a második világháborúban zsidó embereket mentett Görögországban, saját kérésére Jeruzsálemben van eltemetve.



A cambridge-i herceg kedden először a Jad Vasem holokauszt-emlékmúzeumot keresi fel, ahol az Emlékezés Csarnokában emlékező szertartáson vesz részt, majd megnézi a meggyilkolt gyermekek emlékhelyét. Találkozik majd a Kindertransport két tagjával is, olyan emberekkel, akiket gyerekként Anglia fogadott be, amikor a nácik elől kimenekítették őket Közép-Európából.



Innen Benjámin Netanjahu kormányfői rezidenciájára vezet majd az útja, ahol a miniszterelnökkel és feleségével, Sarával találkozik, majd az elnöki rezidencián Reuven Rivlin államfőt keresi fel.



Utána Jaffóra utazik, ahol arab és zsidó gyerekek közös focizását tekinti meg, és várhatóan részt is vesz a játékban. Kedd este az Egyesült Királyság nagykövete fogadást ad a tiszteletére, amelyen jelen lesz az izraeli miniszterelnök is.



Szerda délelőtt Tel-Avivban izraeli fiatalokkal találkozik, majd a Palesztin Hatóság székhelyére, Rámalláhba utazik, ahol Mahmúd Abbász palesztin elnök fogadja. Rámalláhban palesztin menekültekkel kapcsolatos kulturális eseményeket tekint meg, és ott is találkozik a fiatalokkal.



Csütörtökön dédnagyanyja sírját keresi fel az Olajfák hegyén egy templom kertjében, ahová trónörökös édesapja, Károly herceg már ellátogatott, amikor 2016-ban magánemberként részt vett Simon Peresz volt izraeli miniszterelnök és államfő, Nobel-békedíjas politikus temetésén. A mélyen vallásos Aliz hercegnő 1969-ben halt meg, földi maradványait 1988-ban helyezték el Jeruzsálemben.



Vilmos herceg Jeruzsálem óvárosában megtekinti a Siratófalat és a Templomhegyet, másik nevén a Mecsetek terét, amely otthont az iszlám harmadik legszentebb helyének, az al-Aksza mecsetnek, de a zsidó vallás számára is kiemelkedően fontos, mert az ókorban ezen a téren állt a legszentebb hely, a jeruzsálemi Szentély.



Az óvárosban ellátogat az egyik legfontosabb keresztény helyre, a Szent Sír-bazilikába is, ahol Jézus keresztre feszítésének helyszíne, a Golgota, valamint Jézus sziklasírja, illetve a fölé épített síremlék szentély található.



A hivatalos programban a jeruzsálemi óváros zsidó, keresztény és muzulmán látnivalóinak felkeresése a megszállt palesztin területek helyszín - megjelöléssel szerepel.



A herceg Jeruzsálemben a patinás Dávid király szállodában foglalt lakosztályt, éppen azon a helyen, ahol 1946-ban az Irgun nevű cionista szervezet politikai terrorakciót hajtott végre a brit hatóságok ellen, hogy ezzel előmozdítsa távozásukat és a zsidó állam kikiáltását.



Szinte minden előre bizonyos a hercegi látogatással kapcsolatban, de továbbra is nyitva áll a kérdés - legalábbis a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet szerint -, hogy Vilmos herceg családi felmenőinek hagyományát követve karjára tetováltat-e öt keresztet és három koronát. Ugyanis Viktória királynő legidősebb fia, VII. Eduárd király ezt tette 1862-ben, majd fia Albert herceg és bátyja V. György is követte húsz évvel később ezt a családi hagyományt.



Amennyiben ő is tetováltat, a jeruzsálemi kopt keresztény Razúk család örömmel teljesíti kérését, ahogy az elmúlt hétszáz évben számos keresztény zarándoknak már megtették.