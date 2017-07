Virtuális kiállítások a MaNDA adatbázisban

A Magyar Nemzeti Digitális Archívum (MaNDA) aggregációs adatbázis új portálja 2016 nyarától érhető el aURL-címen - közölte az MTI-vel a jelenlegi kezelő Forum Hungaricum Nonprofit Kft.Az adatbázis 2013 óta gyűjti az Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási Program eredményeként létrejött digitális dokumentumokat. Az online felületen jelenleg 50 településről csaknem 170 volt és jelenlegi partnerintézmény teszi közzé digitalizált dokumentumait a Forum Hungaricummal egyeztetett munkatervek alapján.A nyilvános online gyűjtemény magyarországi múzeumoktól, könyvtáraktól, levéltáraktól, magángyűjteményektől, civil szervezetektől, kulturális- és oktatási profilú intézményektől és egyházi gyűjteményektől több mint 470 ezer rekordot és több mint 7,5 millió metaadatot tartalmaz.A digitalizált kulturális tartalmak keresése és böngészése mellett a MaNDA adatbázis tételeiből összeállított, hetente bővülő tematikus virtuális kiállításokat is megtekinthetnek az érdeklődők. Ezek a főoldalon, a diavetítés kiajánlott cikkeiből közvetlenül vagy a virtuális kiállítások menüpont alatti listából érhetők el.A kiállítások célja, hogy új kontextusba helyezve mutassák be az adatbázisba feltöltött kulturális tartalmakat, így egymás mellé kerülhetnek olyan tartalmak is, amelyeket térbeli, jogi, formai tulajdonságaik elválasztottak egymástól.Az indulás óta hatvanhat virtuális kiállítás jelent meg magyar és angol nyelven az adatbázis felületén, az utóbbi hetekben közzétett anyagok pedig nyári témákkal - Elvtársi üdvözletek a Balatonról; Fürdőruhamódi; Beach food mozgalom a Balatonon egykor és most - foglalkoznak.A csütörtök délután Velencei-tó, a napfény tava címmel megjelenő kiállítás a közkedvelt üdülőhelyet idézi meg az adatbázis archív képanyagaiból. A korabeli fotográfiák, képeslapok, grafikák az 1910-es évektől követik nyomon a Velencei-tó fürdőéletét.Jövő hét csütörtökön az Osztrák-Magyar Monarchia adriai nyaralóhelyeiről nyílik virtuális tárlat, melyben elsősorban a korabeli Abbáziát ábrázoló képeslapok kapnak helyet, de felbukkan Lovran, Crikvenica és Fiume is - közölte a Forum Hungaricum.