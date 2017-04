Virtuózok - A nagyok közül is kilencen jutottak az elődöntőbe

Az idei elődöntőkben először fordult elő, hogy nem minden zsűritag adta át az azonnali továbbjutást jelentő hegedűszobrot. Bár Kesselyák Gergelyt több produkció is megérintett, végül mégis megtartotta a hegedűt.



Lukács Gergely, a mindig kihívást kereső zenész nem először szerepelt válogatóadásban. Tubajátéka most viszont annyira lenyűgözte Miklósa Erikát, hogy mindenképpen az elődöntőben akarta látni, ezért szoborral jutalmazta. Szintén hegedűvel került az elődöntőbe Kristóf Réka énekes, aki Németországban tanul, de minden időt kihasznál, hogy hazamenjen anyukájához Komáromba és Rácz Robertó, a világutazó hegedűs. Most Oroszországban, Belgorodban tanul, de a Vajdaságban született, nagyszülei még mindig ott élnek, a szülei pedig Bécsben dolgoznak. Ezen helyek között ingázik egész évben.



"Ez a legnagyobb bizonyíték, hogy a lelkünkkel zenélünk" - mondta Kesselyák Gergely zsűritag Bonino Anna-Sophia produkciója után. A tehetséges hegedűs két éve szklerózis multiplex (SM) betegségben szenved, mindez azonban teljesen észrevétlen maradt produkciója közben, amelyet Balázs János hegedűvel jutalmazott.



A zsűri közös döntésének köszönhetően az elődöntőbe jutott Szaller István újhartyáni szaxofonos, Sellei Etelka, a Bécsben tanuló énekesnő és Bojtos Luca, akinek az éneklés a színjátszás miatt fontos, valamint Beeri Benjámin, a trombitázó tenor, akinek Bősze Ádám a Virtuózok buszával vitte el a hírt. Elődöntős lett Kéringer Dávid is, aki korábban szaxofonnal indult, idén viszont klarinétjátékával nyűgözte le a zsűrit.



Az idei széria műsorvezetői, Bősze Ádám és Koltay Anna. A három korcsoport - kicsik, tinik és nagyok - válogatóit és elődöntőit felvételről láthatják a tévénézők.



A Virtuózok minden korcsoportjában előbb válogatóműsort rendeznek, amelyekből korcsoportonként kilenc-kilenc versenyző jut az elődöntőkbe. Jövő héten már a tinik elődöntőjére kerül sor. A tinik, kicsik, majd a nagyok elődöntőiből három-három versenyző mehet tovább a május 26-i élő döntőbe, ahol a korcsoportok győzteseit hirdetik ki és a nézők megszavazzák ki legyen a Virtuózok közönségdíjasa, a június 2-i fináléban pedig az abszolút nyertes születik meg.



Az MTVA sikeres komolyzenei műsorának célja, hogy minél szélesebb körben ismertesse és szerettesse meg a klasszikus zenét és fiatal komolyzenei tehetségeket fedezzen fel.