Virtuózok - Új zsűritagok, műsorvezető és visszatérő versenyzők

"Idén is nyolc adás lesz, nyolc héten át lehet szurkolni a fiatal virtuózoknak. Lesznek köztük olyanok, akik már az első két szériában képernyőre kerültek és idén újra megmérettetik magukat" - mondta az M1 aktuális csatornán pénteken Koltay Anna, aki új műsorvezetőként a korábbi két évadból ismert Bősze Ádám párja lesz.



Mint elhangzott, péntek esténként az eddigi három zsűritaghoz két új csatlakozik. Miklósa Erika Kossuth- és Liszt-díjas operaénekesnő, Batta András Széchenyi-díjas zenetörténész és Kesselyák Gergely, az Operaház első karmestere, Liszt-díjas művész mellett idén Várdai István Liszt-díjas csellóművész és Balázs János Liszt- és Prima díjas zongoraművész fog ülni a zsűriben.



"A sorozat pénteken este az Így született a Virtuózok című műsorral indul, amely visszatekint az előző két évadra, az ötlet megszületésére, megvalósítására, és interjúkat lehet látni az eddigi résztvevőkkel. Maga a verseny április 14-én indul" - fejtette ki Bősze Ádám.



Koltay Anna kitért arra, hogy számára nagy öröm egy ilyen műsorban részt venni, látni a gyerekeket, akik alázattal és fegyelemmel vannak a zene iránt.



Idén nemcsak június 2-i finálé lesz élő, hanem előtte a május 26-i döntő is, amikor a közönség a korcsoportok győzteseire szavazhat.



"Kevesen gondolták, hogy a Virtuózok ekkora siker lesz, magam is szkeptikus voltam az induláskor, de ahogy Batta András nekem elmondta, ő sem hitte. Egyrészt tehetségkutatóról van szó, másrészt klasszikus zenéről, ezt a kettőt kellett összegyúrni, de a dolog működik" - jegyezte meg Bősze Ádám.



Hangsúlyozta: a zsűritagok a műsorban úgy tudják elmondani véleményüket a produkciókról, hogy közben dicsérik őket és jó tanácsokkal látják el a tehetségeket. "Az egész kicsit mesterkurzus jellegű". A műsorvezető kiemelte, hogy a Virtuózok hatására egyre többen kapnak kedvet a zenéléshez, Koltay Anna szerint pedig a szülők számára is biztatás a műsor arra, írassák be gyerekeiket zenélni tanulni.