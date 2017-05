Virtuózok: a nagyok elődöntője következik péntek este

A harmadik elődöntővel folytatódik aidei évada, a népszerű komolyzenei tehetségkutató műsorban ezúttal a nagyok korosztályának legjobbjai lépnek színpadra - közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) sajtóirodája az MTI-vel.A Duna televízió nézői Lukács Gergely tubást, Kristóf Réka, Bojtos Luca és Sellei Etelka énekest, Rácz Robertó és Bonino Anna-Sophia hegedűst, Szaller István szaxofonost, Beeri Benjámin trombitázó tenort és Kéringer Dávid klarinétos játékát láthatják és hallhatják.A szakmai zsűri előtt ezúttal kamarazenekari kísérettel lépnek fel a muzsikusok és a Budapest Jazz Orchestrával is előadnak egy közös számot.A péntek esti elődöntő alatt a tévénézők a Facebookon élőben kommentálhatják a látottakat, ebben ezúttal is a Virtuózok egyik korábbi versenyzője Tóth Bettina, valamint a fiatal zenei producer, Závodi Marcel lesznek segítségükre.A nézők a Virtuózok alkalmazás segítségével szavazhatnak is arról, hogy melyik versenyző produkciója tetszett nekik leginkább.A Virtuózok zsűrijét Miklósa Erika Kossuth- és Liszt-díjas operaénekesnő; Batta András Széchenyi-díjas zenetörténész; Kesselyák Gergely, az Operaház első karmestere, Liszt-díjas művész; Várdai István Liszt-díjas csellóművész és Balázs János Liszt- és Prima díjas zongoraművész alkotja.Az idei széria műsorvezetői Koltay Anna és Bősze Ádám, a három korcsoport - kicsik, tinik és nagyok - elődöntőit is felvételről láthatják a tévénézők.A Virtuózok minden korcsoportjában előbb válogatóműsort rendeztek, amelyekből korcsoportonként kilenc-kilenc versenyző jutott az elődöntőkbe. A tinik, kicsik, majd a nagyok elődöntőiből három-három versenyző jut a május 26-i élő döntőbe, ahol a korcsoportok győzteseit hirdetik ki, és a nézőknek lehetőségük lesz megszavazni a műsor közönségdíjasát is. A június 2-i élő fináléban pedig a közönség voksai alapján születik meg a Virtuózok abszolút nyertese.Az MTVA komolyzenei műsorának célja, hogy minél szélesebb körben ismertesse és szerettesse meg a klasszikus zenét, valamint fiatal komolyzenei tehetségeket fedezzen fel - közölték.