Virtuózok: hárman jutottak a döntőbe a Tinik közül

Három versenyző: Beke Márk (harsona), Urbán Benjámin (zongora) és a visszatérő Bencze Máté (szaxofon) jutott a Tinik korcsoportjából a döntőjébe a Virtuózok című klasszikus zenei tehetségkutató pénteki adásában.



A Duna Televízióban és az M5 kulturális csatornán sugárzott elődöntőben a Tinik közül kilenc tehetség állt újra a zsűri elé. A válogatóból hegedűvel jutott tovább a Tinik korcsoportjából Beke Márk (harsona), Urbán Benjámin (zongora), Fazakas Tamás (magánének) és két visszatérő: Bencze Máté (szaxofon), valamint Pethő Rebeka (fuvola). A zsűri közös döntésével rajtuk kívül még négy versenyző folytathatta az elődöntőben: Kiss Péter (harmonika), Varga Mária Kinga (fagott), Szabó Ágoston (magánének) mellett a visszatérő Temesvári Bence (cselló).

A kilenc elődöntős ezúttal nem egyedül, hanem az idén 55. születésnapját ünneplő Liszt Ferenc Kamarazenekar kíséretével adott elő egy-egy művet. A zenekart Kovács László Liszt-díjas karmester, Kiváló Művész vezényelte. A produkciókat a zeneművekhez alkotott, azok átélését még hatásosabbá tevő háttérvetítésekkel tették még látványosabbá a Virtuózok megújult stúdiójában.



A versenyszámok elhangzása után egy különleges produkciót is láthattak a nézők: a Talamba Ütőegyüttes és a kilenc versenyző pazar, varázslatos mesevilágot idéző látvánnyal lépett a színpadra.



A zsűri tagja idén is Miklósa Erika Kossuth- és Liszt-díjas operaénekes; Batta András Erkel Ferenc-díjas és Széchenyi-díjas zenetörténész, egyetemi tanár; Kesselyák Gergely, Liszt Ferenc-díjas karmester, Érdemes Művész, a Magyar Állami Operaház tagja; Balázs János Liszt- és Junior Prima-díjas zongoraművész, Érdemes Művész és Várdai István Liszt-díjas csellóművész.



A zsűri döntésével végül Beke Márk (harsona), Urbán Benjámin (zongora) és a visszatérő Bencze Máté (szaxofon) jutott a Tinik korcsoportjából a Virtuózok döntőjébe, ahol már szimfonikus zenei kíséret mellett mutathatják be tehetségüket.



A korcsoportos elődöntőbe jutott kilenc versenyző közül a közönség a MédiaKlikk Plusz applikáción keresztül a műsor után szavazhat kedvencére kedd éjfélig.



Jövő pénteken a Kicsik elődöntőjét követhetik majd a Duna Televízió és az M5 csatorna nézői.



A Virtuózok negyedik évadának műsorvezetője Morvai Noémi és Bősze Ádám.