Visszalépett a Nemzet Szépe döntőse

Szűcs Lilla Réka. Fotó: Koncsek Ádám

Változás történt a Nemzet Szépe TOP 12-es mezőnyében. A korábban bemutatott legszebb 12 lány egyike, Szűcs Lilla Réka ugyanis tanulmányai miatt nem tudta vállalni a versenyben való részvételt, ezért visszalépett. Helyette Biba Kitti indulhat a táborba a többi szépséggel, és esélye van a győzelemre a június 17-i döntőn is. Kitti 1996. június 3-án született, tiszaújvárosi és a Károli Gáspár Református Egyetem germanisztika szakára jár.

"Nemzetünk legszebbjei nem csak küllemükkel, hanem az eszükkel is elbűvölnek minket. Természetesen szomorúan vettük, hogy Réka visszalép, ugyanakkor az oktatást mi is igyekszünk előtérbe helyezni, kiemelten fontosnak véljük, hogy a lányok tanultak legyenek, így magától értetődő, hogy elfogadtuk a döntését. Örömmel tölt el bennünket, hogy a korona megszerzésénél túlmenő karrier célokkal rendelkeznek Királynő jelöltjeink, ahogyan Réka is. Vegyész technikusi szakiskola után, most egyetemre készül, vegyész mérnöknek. Jól sikerült emelt biológia írásbelijét követően, a szóbelire való tanulásra fordítja minden figyelmét, ezért sajnos nem tudja vállalni a tábor során elvárt követelményeket. Azonban Kittivel is nagy szerencsénk van, Ő tolmács pályára készül. Nagyszerű nyelvérzéke mellett pedig, egy valódi termesztes szépség, ahogyan a TOP 12-be bekerült lányok mindegyike" - mondta Felleg Tícián, a Nemzet Szépe tulajdonosa.Magyarországon második alkalommal kerül bemutatásra a Nemzet Szépe szépségverseny, amelynek célja, hogy a szép lányok egyben hazájuk egyfajta exportőrré is váljanak. A Magyarországon Nemzet Szépe elnevezés alatt megrendezésre kerülő Miss Nation’s Beauty világverseny kapcsán szépségeinken keresztül a legjobb magyar termékeket is lehetőségünk lesz bemutatni a világ számos pontján.A Nemzet Szépe 2017 szépségverseny 12 legszebb lánya közül a felkészítő táborban derül ki, hogy melyik 10 versenyző szállhat versenybe június 17-én a Gödöllői Királyi Kastélyban. A magyar győztes 2018-ban mutatkozhat be a Miss Nation’s ­Beauty világversenyen.Az idei zsűriben Szabó Győző mellett Tolvai Reni énekesnő, Özer Nóra 2016-os Nemzet Szépe, Kanizsai Ágnes a Silka tulajdonosa, Nagy Rudolfné Anett a Talléros Pálinka képviseletében, Kiss Márk stylist, Adam Koncsek, a Nemzet Szépe hivatalos fotográfusa, Lisztes Krisztián válogatott labdarúgó, Schmuck Andor, Bujtás Gyula és Felleg Tícián, a Nemzet Szépe alapítója dönt majd a győztes személyéről. A zsűriben szavazati joggal rendelkezik majd a két műsorvezető, Gergely Róbert és Némedi-Varga Tímea is.