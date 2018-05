Visszatér a futópályára az olimpiai bajnok Kovács Katalin!

Kovács Katalin

Molnár Andrea

Gömöri András Máté

Több híresség is rajthoz áll az EU-s futáson május 13-án, vasárnap a budapesti Szabadság téren. Az Európa-napi fesztivál délelőtti csúcspontján uniós tagságunk 14. évfordulóját szimbolizálva 14 km-es táv vár a sportbarátokra, akik váltóban is teljesíthetik a teljesen akadálymentes pályát. A háromszoros olimpiai bajnok kajakos, Kovács Katalin Molnár Andrea táncművész, valamint Gömöri András Máté színész-műsorvezető már izgatottan készülnek a közös futásra.Az évről évre egyre több résztvevővel zajló, ingyenes, előregisztrációhoz kötött EU-s futáson idén rajthoz áll a népszerű műsorvezető, Tatár Csilla, Molnár Andrea táncművész, valamint Michl Juli színésznő, Gömöri András Máté színész-műsorvezető, illetve a többszörös Európa-, világ- és olimpiai bajnok kajakos, Kovács Katalin is.– Az élsport befejezése után rendszeresen jártam futni és heti 4-5 alkalommal az uszodába is ellátogattam, azonban egy sérülés miatt ez az utóbbi időben kimaradt az életemből. De a mozgás szeretete ugyanúgy megmaradt, hiszen a kislányommal rengeteget járunk játszótérre, ahol néha jobban elfáradok, mint egy edzésen. Az EU-s futáson való részvételemet tekinthetjük egyfajta visszatérésnek a futás világába. A kísérőprogramokra is nagyon kíváncsiak vagyunk, Lucát főleg a játszóház, engem pedig a gyönyörű környezet és a zenei programok érdekelnek – mesélte Kovács Katalin, arra célozva, hogy az egész napos, ingyenes fesztiválon remek koncertek – köztük a Budapest Bár és a Pál Utcai Fiúk – és gyermekprogramok is várják a kilátogatókat.Molnár Andi táncművész is egészségtudatos életmódot folytat: odafigyel az étkezésére, na és persze heti több alkalommal is mozog valamit. Rendszeresen fut, személyi edzőhöz és csoportos jógaórákra jár, a városban pedig általában biciklivel közlekedik. De vajon hogyan készül a május 13-ára?– Teljesen tudatosan, méghozzá a páromtól kapott okosóra segítségével – válaszolta Andi. – Folyamatosan nyomon követem a teljesítményemet és ezt napról napra javítom. Reményeim szerint így jutok el addig a pontig, hogy a futáson már nagy magabiztosággal álljak a rajtvonalhoz.Az eseményen ott lesz Gömöri András Máté is, aki évek óta komolyabban sportol és pontosan tudja, hogy minden az akaraton múlik.– Ahhoz, hogy az ember át tudjon lendülni a saját tűréshatárán, ahhoz először fejben kell eldöntenie, hogy sikerülni fog-e neki. Főleg a futásnál nagyon fontos az akarat és az, hogy úgy kezdjünk neki az előttünk álló távnak, hogy a szemünk előtt egyértelmű célok lebegjenek. Miután teljesítettem az általam kitűzött célt, biztos vagyok benne, hogy a helyszínen lévő többi programot is megnézzük a párommal – nyilatkozta Máté.A sportbarátok idén váltóban is teljesíthetik a távot. Michl Juli színésznő például a hamarosan induló Pacsi! kutyás magazin műsorvezetőjével, Molnár Karesszal indul. Ott lesz a helyszínen Kevin kutya is, aki a közönség soraiból "szurkol" majd nekik. Kilátogat a helyszínre Fenyvesi Zoli, alias wheelchairguy is.Az Európa-napi rendezvényeket az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája szervezi együttműködésben a Miniszterelnökséggel és a Fővárossal. A programok ingyenesek.További információk az Európa-napi fesztiválról az alábbi linkeken érhetők el: