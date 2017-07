Visszatér a képernyőre Erdélyi Mónika

Július 31-től minden hétköznap este a Cukrászok című műsorral tér vissza a képernyőre Erdélyi Mónika. A Chili TV legújabb produkciójában a műsorvezető az édesszájúak örömére a sütemények világába kalauzolja a nézőket, de augusztusban további premierekkel várja a konyhaművészet szerelmeseit a TV2 Csoport gasztro-csatornája.Számos új tartalommal vág neki a nyár utolsó hónapjának a Chili TV. Július 31-én kerül képernyőre a Cukrászok, hogy a hagyományos édességek mellett a legújabb sütemény-különlegességek receptjeit is elsajátíthassák a nézők. A szakma legjobb hazai képviselői Erdélyi Mónika vezetésével engednek bepillantást a cukrászdák világába.

„Én is édesszájú vagyok, cukrász végzettségem is van, így különösen örültem ennek az új műsornak. A forgatások alatt kiderült, hiába vagyok valamennyire otthon a sütemények világában, jócskán tudnak újat mutatni nekem is a profi cukrászok. Sok trükköt ellesek, és abban is biztos vagyok, hogy a nézők is kapnak majd ötleteket a mellett, hogy beleshetnek egy-két cukrászda kulisszái mögé. Az epizódok során a nagy klasszikusok mellett újhullámos édességeket, cukormentes finomságokat is készítünk majd, de figyelünk arra is, hogy a táplálkozásallergiások számára is fogyasztható édességek is készüljenek" – árulta el Erdélyi Mónika.Aki azonban a desszertek előtt tökéletesíteni szeretné konyhaművészetét, annak sem kell más csatornára kapcsolnia. A világ egyik legismertebb séfje lesz a nézők segítségére a Mindörökké Gordon epizódjaiban augusztus 5-től. Gordon Ramsay több évtizedes szakmai tapasztalatát megosztva segíti a tanulni vágyókat. Minden egyes rész egy-egy területre fókuszál, így lépésről lépésre válhat mindenkiből egyre jobb szakács.A braai mesterében augusztus 2-től a grillezés legjobbját keresi a műfaj nagy mestere, Justin Bonello. Az afrikai szabadtéri főzés közben a versenyzők 8000 kilométert tesznek meg, ráadásul az alapanyagokat mindenki maga szerzi meg. A braii mesterében naponta kiszavazással dől el, ki maradhat tovább versenyben.Nigella Lawson ezúttal a nyár legjobb receptjeit hozza el a Chili TV nézőinek, az augusztus 5-én indulóNigella Falatozója – egész évben nyári ízek című sorozatában. Augusztus 12-től pedig Heston Blumenthal a brit konyha remekeit mutatja meg a gasztronómia szerelmeseinek.A premierekkel dúsított időszakban közel egy hónapig a Chili TV a MinDig TV nézői számára kódolatlanul érhető el a 49. programhelyen. A TV2 Média Csoport Kft. és az Antenna Hungária Zrt. megállapodásának köszönhetően az érdeklődők így korlátlanul nyerhetnek betekintést a gasztronómia világába 2017. július 31. és augusztus 27. között.