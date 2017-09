Visszatérnek a Disney-gonoszok utódai

Az Utódok 2. az első rész eseményei után fél évvel játszódik. Habár úgy tűnik, hogy teljesen hozzászoktak az új körülményekhez Auradonban, Mal bűbájokhoz folyamodik, hogy be tudjon illeszkedni, és hiányolja a régi, komiszabb és izgalmasabb életét. Úgy dönt, hogy visszatér az Elveszettek Szigetére, Ben és a csapat pedig követik őt. Mal ellensége, Uma (Ursula lánya) a lány távollétében kikiáltotta magát az Elveszettek Szigetének királynőjévé, és a csapatnak meg kell küzdenie vele és kalózbandájával annak érdekében, hogy megmentsék Ben életét, és biztosítsák Auradon biztonságát.

Az Utódok 2 az év kihagyhatatlan Disney-filmje lenyűgöző zenével, fantasztikus táncjelenetekkel és vad csatákkal. „A kedvenc dalom a Space Between vagy a Ways To Be Wicked. Nagyon nehéz a választás, mert mindkettőt imádom, de azért mondanám a Space Betweent, mert nagyon érzelmes ember vagyok, és ez a dal igazán közel áll a szívemhez. Sofia Carsonnal együtt éneklem" – nyilatkozta Dove Cameron a filmben hallható zenékről.

Az összes szereplő visszatér: Demóna lánya, Mal (Dove Cameron), a Gonosz Boszorka lánya, Evie (Sofia Carson), Jafar fia, Jay (Booboo Stewart), Szörnyella de Frász fia, Carlos (Cameron Boyce), Belle és Szörnyeteg fia, Ben (Mitchell Hope), ám rajtuk kívül új szereplők is bemutatkoznak. Hook kapitány fia, a kalóz Harry szerepében például a The Lodge című sorozatból már jól ismert Thomas Doherty-t láthatják a nézők, Umát pedig China Anne McClain alakítja.Az Utódok 2. premierje szeptember 9-én, szombaton 12:30-kor lesz a Disney Csatornán.