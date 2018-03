Visszatérnek a Luxusfeleségek: két új szereplővel indul a 2. évad április 9-én - videó, fotók

Luxus, dráma és váratlan fordulat minden mennyiségben – A Feleségek luxuskivitelben második évadában ismét a drága ékszerek, a luxusruhák, a külföldi utazások, a party-k és persze a sikeres nők lesznek a főszerepben. A felső tízezer életét április 9-től hétfő esténként 21.00 órakor bemutató reality eddigi szereplői mellett újabb két feleség nyújt betekintést a hétköznapjaiba, hogy megtudhassuk, milyen a tehetős üzletasszonyok és sikeres családanyák fényűző élete.A Feleségek luxuskivitelben című reality az amerikai The Real Housewives formátum alapján készült. A sikeres első évad után ismét bepillantást nyerhetünk a hazai elit kicsit sem mindennapi életébe. Az előző évadban megismert filmproducer és színésznő Csősz Boglárka, a színésznő Köllő Babett, a gyermekruha-tervező Smaltig Dalma, a modell Vasvári Vivien, és Farkas Rita étteremtulajdonos mellett újabb két sikeres nő, Yvonne Dederick üzletasszony és barátnője, Polgár Tünde mutatja meg, milyen a magyar felső tízezer fényűző élete.Mindannyian különböző egyéniségek, ám annyi mindenesetre közös bennük, hogy jelentős vagyon áll mögöttük, maguk irányítják vállalkozásaikat, nem elhanyagolva ezzel a családjukat és gyerekeiket. Igazi modern nők, akik fontosnak tartják a jótékonykodást, és nem riadnak vissza a kihívásoktól, de a luxus és fényűzés mögött rengeteg dráma és kiborulás is terítékre kerül majd a műsorban. Ebben a szériában nem csak tabukat döntögetnek a szereplők, hanem féltett titkaikra is fény derül majd. Emellett Vivi és Dalma terhességét, vagy Babett stílusváltását is nyomon követhetjük epizódról epizódra, és természetesen a külföldi luxusutazás sem maradhat el ebben a szezonban sem.Az előző évadhoz hasonlóan a legújabb epizódok is heti rendszerességgel kerülnek majd adásba, valamint a luxusfeleségek családtagjai és barátai is felbukkannak majd a műsorban.