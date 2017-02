Visszatérnek a pucér modellek a Playboyba!

Visszatérnek a meztelen női fotók a Playboy férfimagazinba, amely egy éve azért változtatott a stratégiáján, mert idejétmúltnak ítélte a teljes alakos ruhátlan képeket.



Cooper Hefner, a magazin művészeti vezetője hétfőn a Playboy honlapján megjelent közleményben jelentette be, hogy a márciusi-áprilisi kiadásban visszatérnek a lap gyökereihez, és "A meztelenség normális" szalagcímmel ismét közölnek egészalakos ruhátlan női fényképeket.



"Az a mód, ahogy a magazin meztelen fotókat közölt, kiment a divatból, de sohasem a meztelenség volt a gond, hiszen a meztelenséggel nincsen semmi baj" - írta a lapalapító fia, hangsúlyozva, hogy a magazin visszaveszi és vállalja identitását. Utoljára a Playboy 2016 január-februári száma tartalmazott meztelen női képeket, a címlapsztár Pamela Anderson volt.



Hugh Hefner, a férfimagazin 90 esztendős alapító-főszerkesztője másfél éve fogadta el Cory Jonesnak, a lap vezető szerkesztőjének javaslatát, hogy fejezzék be a teljesen meztelen női képek közlését, mert úgy vélték, a szabadon hozzáférhető internetes képek, videók miatt manapság már nem kuriózum egy ruhátlan nő fotója. A Playboy ezért úgy döntött, hogy inkább megmaradnak a provokatív pózokban fotózott nőknél, akik azonban már nem lesznek teljesen meztelenek a képeken.



Az egy év utáni stratégiaváltásról beszámoló Cooper Hefner azt is közölte, hogy a magazinba néhány régi rovat is visszatér, például az utoljára a '60-as években jelentkező "Playboy filozófia".



A Playboyt 1975-ben még 5,6 millió példányban nyomták, az utóbbi években azonban mindössze 800 ezer példányban fogyott, és komoly nyomás érte a nők részéről, akik megalázónak és sértőnek találták a meztelen fotók közlését.