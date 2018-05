Visszavesz a tempóból Görög Zita

A 38 éves kétgyermekes édesanya, érzi, hogy a harmadik terhessége már jobban fárasztja © Vadnai Szabolcs

Görög Zita képes akár napi 16 órát is dolgozni, ha a programja úgy kívánja, forgat, intézkedik, a gyerekeket fuvarozza a suliból edzésre, és vissza, szóval tényleg sosem áll meg - írja a borsonline.hu . A harmadik babája érkezése előtti hónapokban azonban úgy döntött, hogy sokkal több időt szán magára és a magzatára.– Tudomásul kell venni, hogy a test nem fiatalodik, bármennyire is odafigyel az ember az egészségére – mondta a Borsnak Zita. – Tinédzserkorom óta tudatosan étkezem, és rendszeresen mozgok, modellként ez persze alapvetés, de ha más hivatást választottam volna, akkor is ragaszkodnék ehhez az életformához. A babavárás mindössze annyiban befolyásolja ezt, hogy most egy picit jobban oda kell figyelnem magamra.Zita ezért döntött úgy, hogy a Trendmánia című műsorával még leforgat pár részt, de utána visszavonul egy időre.– Ez a hónapom még nagyon húzós, heti három forgatásom van, de május végén leállok, és csak a babára koncentrálok – ígérte Zita. – Egy picit azért dolgozom is, fiatal tehetségeket castingolok. Ez a munka kevesebb fizikai terheléssel jár, és feltölt érzelmileg.És, ha már az érzelmekről esik szó, Zita és kedvese, a válogatott futballista, Laczkó Zsolt úszik a boldogságban, a modell egyre több nyilvános fotót oszt meg az Instagram-oldalán a rajongói­val.– Bátran megmutatom a boldogságunkat, mert nincs takargatnivalónk – mondja a modell, műsorvezető.