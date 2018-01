Vitray Tamás már ki sem ejti Rózsa György nevét

Egykor legendásan jó volt a kapcsolat Vitray Tamás és Rózsa György között - írja a borsonline.hu . A két népszerű tévés karrierje összefonódott, Rózsa pályafutása ugyanis akkor vett fordulatot, amikor Vitray neki adta át a Kapcsoltam című vetélkedőt. Ezek után nem csoda, ha az utód csak a legnagyobb tisztelettel beszélt a magyar televíziózás egyik legnagyobb alakjáról, és Vitray is mindig kollegiálisan nyilatkozott ifjabb pályatársáról. Aztán történt valami, és a két tévés ma már szóba sem áll egymással. A furcsa rossz viszonyra Veiszer Alinda beszélgetős műsorában a Hír TV-n derült fény, amikor legutóbbi vendége, Vitray Tamás egy ártatlan kérdés kapcsán elszólta magát. Alinda azt kérdezte tőle, hogy mit érez, ha ma visszanézi a régi műsorait.– Többfélét, néha kiröhögöm magam, vannak, amik olyan gyermetegek. Ilyenkor szoktam magam egy kollégámhoz hasonlítani, és őt nem akarom bántani. Olyan voltam egy kicsit, mint amilyennek őt látom – kezdte válaszát Vitray. – Azt szoktam mondani ilyenkor, de csak azért, mert haragban van velem, de ha jóban lennénk, már nyugodtan mondanám: olyan „rózsagyuris" voltam fiatalon. A különbség az, hogy az ő karaktere civilben is ez, csak én nem vagyok ilyen foxi kutyás. Volt, amikor úgy sertepertéltem, ugráltam a téma körül. Ezt látva, kicsit szégyenkezve, de kiröhögöm magam – mondta Vitray, aki azonban a vita valódi okát nem akarta elárulni.Ezt egyébként Rózsa Györgytől sem sikerült megtudnia a Borsnak. Rózsát azonnal tárcsázták a műsor után. Mély sebet téphettek fel, mert a mindig bőbeszédű és jó kedélyű tévés nagyon rövidre fogta mondandóját.– Bármit is mondott Vitray, ha ő úgy gondolja, akkor úgy van. Én sem tudok ehhez mit hozzátenni, tiszteletben tartom a véleményét. Az én barátságaim vagy nem barátságaim csak rám tartoznak – fogalmazott Rózsa.