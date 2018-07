Vízirendőrök mentették meg az alvó Kóbor János életét

Látszik, ha baj van



– Megnyugtató, hogy a közúton közlekedőkhöz képest sokkal magasabb a vízi eszközzel közlekedők szabálykövetési aránya – mondja a Borsnak Horváth László, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság ezredese. – A vízi járművekkel sokkal kevesebb a baleset – folytatja a szakember. – Ez köszönhető annak is, hogy általában többen tartózkodnak egy hajón, így ha elfárad a kapitány, át tudja adni egy arra jogosultnak a kormányt.

Az Omega frontemberéről köztudott, hogy a Balaton szerelmese. Ha nincs fellépése, a hétvégéket a vitorlásán tölti. Gyakorlott hajósnak számít, tudja, hogy ott, ahol a víz az úr, bármi megtörténhet. De nem kell ahhoz tomboló vihar, hogy a pihenni vágyó vitorlázó bajba kerüljön. Ezt néhány napja a legendás zenész a saját példáján keresztül is megtapasztalta.– Gyakran előfordul, hogy egye­­dül vagyok a hajón, ekkor is így volt, amikor ez történt. A feleségem és a kislányom, Lé­nács­ka épp a tengerparton nyaraltak. A Forma–1-et néztem a tévében, és gondolom, elaludhattam, nem horgonyoztam le. Amikor felébredtem, a rendőrök már ott voltak. Odajöttek, és azt mondták, arra figyeltek föl, hogy a hajó furcsán mozog, irányítatlanul sodródik. A vízi élet „veszélyes üzemnek" számít, gondolom, ezért szigorúbb ott az ellenőrzés, mint az utakon. Ezzel na­gyon is egyetértek – mesélte el aKóbor, aki évtizedek óta vitorlázik, óriási gyakorlata van, előbb volt hajója, csak ké­sőbb lett nyaralója. Gyermekkorában édesapja és nagyapja tanította meg vitorlázni.– Ilyen esetem csak egyszer volt, azóta még jobban vigyázok, hiszen ha jön egy másik hajó, amelyiken szintén alszanak, és nem irányítja senki, akkor kivédhetetlen az ütközés, de arra biztosan felébrednék – tette hozzá nevetve a zenész.