Vloggerré vált a népszerű autóversenyző, és tippeket ad a nyári autózáshoz

Nyári közösségimédia-kampányt indított az OMV Hungária a közlekedésbiztonságról. Hogyan kell helyesen fogni a kormányt, milyen a biztonságos üléspozíció, szabad-e strandpapucsban vezetni, mit nézzünk át az autón nyaralás előtt – erre, és sok egyéb kérdésre adnak választ Wéber Gábor F1-szakkommentátor, autóversenyző, az OMV MaxxMotion prémium üzemanyagok nagykövete websorozatának epizódjai.

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy miben is különbözik a mindennapi munkába járás és egy hosszú utazás megtétele. Különösen fontos, hogy a nyári szezonban felhívjuk a figyelmet a biztonságos közlekedésre, hiszen például a megpakolt, utasokkal teli autó nemcsak másként viselkedik, de másfajta guminyomást is igényel. A megfelelő ülés- és kormánypozíció akár életmentő is lehet egy esetleges ütközéskor, megfelelő, prémium üzemanyaggal pedig a motor élettartamát is meg lehet hosszabbítani"

– mondta Wéber Gábor.A legfontosabb teendőket így foglalta össze az autóversenyző:Az autó tökéletes irányításának alapja a megfelelő kormány- és üléspozíció. A túlzottan előretolt ülés a mozgásteret csökkenti, nagyon távol ülve pedig a kormánykezelés lesz nehezebb, illetve a légzsák és az öv sem nyújt megfelelő védelmet. Az autóban ülve a csuklónak el kell érnie a kormány tetejét, vezetés közben pedig 9 óra 15 percnél kell fogni a volánt – szemben a közkeletű tévedés 10 óra 10 percével. Az alkar és a felkar optimális esetben 45 fokos szöget zár be vezetés közben.Az autó üzemanyag nélkül nem indul, de sokszor a motorolajról, a hűtő- és fékfolyadékról vagy éppen az ablakmosó folyadékról is megfeledkezünk. Ezeknek kellő mennyiségben kell rendelkezésre állniuk. Érdemes a folyadékszinteket a legközelebbi benzinkúton ellenőriztetni, így elkerülhetjük a kellemetlen meglepetéseket.Az utakon a veszélyes helyzetek elkerülése érdekében minden fényforrást érdemes ellenőrizni indulás előtt. Ha biztosra akarunk menni, mindegyik fajta izzóból vigyünk magunkkal tartalékot – így a váratlan pillanatokra is fel tudunk készülni.Sose hagyjuk az üzemanyagszintet negyed tank alá esni, hiszen ismeretlen terepen bármikor kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy nem találunk nyitva tartó töltőállomást. Mivel nyáron sokkal többet utazunk, különösen megéri odafigyelni arra is, hogy milyen üzemanyagot használunk. A jól kiválasztott üzemanyagtípus, mint amilyen az OMV MaxxMotion prémium, jelentős tisztítókúrát jelent a motornak.Nyaraláskor, a csomagok és a létszám miatt sokszor teljes terhelés alatt használjuk az autót, a 150–200 kilogramm plusz pedig teljesen megváltoztathatja a kezelhetőségét. Ilyenkor egészen más keréknyomást kell beállítani, mint a hétköznapokon (ezt azonban ne a forró aszfalton felhevült abroncson végezzük). A csomagtartóban a nehezebb csomagoknak kell alulra kerülniük, illetve érdemes elkerülni a hátsó ablak kitakarását is.„Az OMV egyik legfontosabb fejlesztési iránya, hogy a benzinkút ne csak egy, elsősorban üzemanyagokat értékesítő egységként, hanem sokkal inkább a vásárlói igények széles körét lefedő szolgáltatóközpontként működjön. A „Mi többet nyújtunk" márkaígéretünknek megfelelően mi mindig többet szeretnénk adni vásárlóinknak a szolgáltatások, a kiváló minőségű üzemanyagok, a gasztronómia, vagy éppen a biztonság terén, mikor nyaralni indulnak. Egyre több magyarországi autós fedezi fel a prémium üzemanyagok nyújtotta előnyöket, az optimálisabb működést, a tisztább motort és a hosszabb élettartamot. Ilyenkor azonban számos más tényezőre is oda kell figyelni, erre kívánjuk felhívni a figyelmet a Wéber Gábor videósorozatával" – tette hozzá Balogh Tibor, az OMV Hungária ügyvezető igazgatója.