Vörösen fog izzani a telihold december 3-án

Az év utolsó teliholdjában 3-án gyönyörködhetünk, ráadásul a Holdhoz csatlakozik az Aldebaran is ezen az estén. A holdkelte időpontja a keleti határ mentén 16:02, Budapesten 16:15, a nyugati végeken 16:26; ez húsz perccel napnyugta után lesz - írja a ng.hu Az Aldebarannal az év során már többször találkozott a Hold, ezúttal egy szabad szemmel is jól megfigyelhető randevúban lesz részünk: holdkeltekor még csak 2 fokra állnak egymástól, ekkor azonban a világos égbolton még nem látjuk a csillagot, a sötét beálltával, holdkelte után kb. másfél órával már könnyen észrevesszük majd, ekkor 3 fok választja el őket egymástól.Az éjszaka során a távolságuk tovább nő, hajnalra már 10 fok lesz. Érdemes tehát a kora esti órákban megfigyelni, fényképezni a párost!Párás időben a kelő Hold fényét még a szokásosnál is vörösebbé teszi a légkör, tovább tart, míg halványsárgássá világosodik a holdkorong, így látványos képeket készíthetünk a holdkeltéről.