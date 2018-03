VV Fanni ügy: Lassan kezd összeállni a mozaik

Figyelmeztettem Fannikát, hogy vigyázzon, mert nem érzem őszintének ezt a nőt. Nem hallgatott rám. Akkor is rohant, amikor a nő bajba került, és pénzre volt szüksége. Ami nekem a leginkább furcsa volt, hogy amikor elmentünk kipakolni Fanni albérletét, jött a lányom noteszát keresni. A portástól a házban lévő kamerák felvételeit akarta elkérni. Egyre inkább az az érzésem, hogy a lányom halálához több embernek is köze van.

Köze lehet az egykori ValóVilág-szereplő eltűnéséhez annak egyik barátnője is. Az ügyben kirendelt szakértőnek is ez a véleménye, de Fanni édesanyja is erre utalt a lapnak:- magyarázta a gyászoló asszony.

Én ilyen profi rendőri munkát talán még soha nem láttam. Bevetik a ma megtalálható legjobb csúcstechnikát, és a nyomozói munka is minden apró részletre kiterjedő. Legjobb tudomásom szerint, ha nem is őrült gyorsasággal, de egyre jobban kezd összeállni a mozaik minden darabja.

Dr. Lichy József, a család ügyvédje láthatóan bizakodó: a nyomozók munkáját dicsérte, és arra utalt, egyre közelebb kerülnek a hatóságok ahhoz, hogy kiderítsék, mi történt VV Fannival.