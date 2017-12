VV Fannival előre kitervelten végezhetett gyilkosa

Kedden a BRFK hivatalosan is megerősítette a Borsnak, hogy a november 20-án eltűnt VV Fanni ügyében előzetes letartóztatásba helyezték ifjabb B. L. egykori MSZP-s jelöltet, politikust, aki ellen személyi szabadság korlátozása, emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt indult nyomozás, és Fannit továbbra is eltűnt személyként keresik. Bors szerint a rendőrségnek több olyan bizonyíték is van a kezében, ami szerint megölték a lányt. A luxusház kamerafelvételein – ahol Fanni albérlete volt – látszik, hogy B. L. éjszaka érkezett, majd az ölében vitte el a fiatal nő vélhetően már élettelen testét. A városi kamerák segítségével végig tudták követni a férfi útját Dunaújvárosig. A rendőrök állítólag pajszert, kést és fegyvert is találtak az autóban.Mindezt az egykori valóság­show-hős édesanyjával, Katalinnal hétfőn személyesen is közölte a rendőrség, akit felkészítették a legrosszabbra.A Bors úgy tudja, az előzetesbe helyezett politikus nem tett beismerő vallomást, így a rendőrség továbbra is nagy erőkkel nyomoz az ügyben.