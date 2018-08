Weezer-feldolgozással tér vissza a Toto!

A történet azzal kezdődött, hogy egy 15 éves Weezer-rajongó Twitter-kampányt indított azért, hogy a kedvenc bandája feldolgozza Toto-tól az Africa-t, akik a kérést teljesítették rajongóik nagy örömére. A hír természetesen eljutott a Toto-hoz is, akik viszonozni szerették volna a gesztust.A Toto gitárosát, Steve Lukathert először meglepték a Weezer-feldolgozások, és bár szerinte az együttes nagyon jó munkát végzett, nem gondolta volna, hogy a daloknak ekkora sikerük lesz. Lukather 30-as éveiben járó gyermekei is örültek a hírnek, ők ugyanis nagy Weezer-rajongók, így az ő segítségükkel választották ki a feldolgozandó dalt, ami végül a Hash Pipe, azaz Hasis pipa lett.– Mi is érezzük az iróniát abban, hogy mi már akkor is füveztünk, amikor ezek a srácok még nem is éltek, de nagyon jó dalnak találtuk. Valami király számot akartunk feldolgozni, de azért hűek maradtunk a saját stílusunkhoz is – nyilatkozta a zenész.A Toto egy 1976-ban alakult Los Angeles-i rock-együttes. A 70-es és 80-as évek egyik legsikeresebb zenekara, emellett a korszak egyik legjobban eladható együttese voltak. Eddigi pályafutásuk során 17 albumot adtak ki és több, mint 40 millió lemezeladással büszkélkedhetnek. Több Grammy-díjat nyertek, valamint 2009-ben beiktatták őket a Nashville-ben található Musicians Hall of Fame and Museumba is.A Weezer feldolgozásai által a népszerűségük most új életre kapott, amiről Lukather azt mondta: – Ez az együttműködés minket is váratlanul ért, de gyakran a legváratlanabb dolgok sikerülnek a legjobban. Végre van esélyünk arra, hogy legyen egy slágerünk alternatív stílusban is, ami a legviccesebb dolog amiről valaha hallottam."