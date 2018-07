Weinstein-ügy: egy újabb esettel bővült a producer bűnlajstroma

Az újabb esettel kibővített vádirat szerint egy - meg nem nevezett - nőt még 2006-ban szexuális aktusra kényszerített Harvey Weinstein.



A producer ellen korábban egy 2004-es és egy 2013-as eset miatt emeltek vádat. A harmadik áldozat vallomása alapján frissített vádirat szerint őt Weinstein 2006. július 10-én orális szexre kényszerítette.



Az egykori befolyásos filmmogul jogi képviselője ebben az ügyben még nem szólalt meg. A manhattani kerületi ügyész, Cyrus R. Vance Jr. közleményében kijelentette, hogy az ügyészség "Harvey Weinsteint az egyik legsúlyosabb szexuális bűncselekménnyel vádolja, amely a New York-i büntetőjogi törvényekben szerepel".



Az ügyész hangsúlyozta, hogy a vádirat az áldozatok rendkívüli bátorságának köszönhető, akik vallomást tettek Weinstein ellen. A vizsgálat tovább folytatódik a producer ügyében. Az ügyész arra kérte Weinstein esetleges további áldozatait, hogy tegyenek feljelentést.



A korábban vallomást tevő áldozatok közül az egyik, akinek nevét nem hozták nyilvánosságra arról számolt be, hogy Weinstein egy hotelszobában szorította sarokba, és erőszakolta meg. A másik áldozat, Lucia Evans, aki korábban színésznő volt, a nyilvánosság elé tárta, hogy Weinstein 2004-ben az irodájában kényszerítette orális szexre.



Weinstein eddig tagadta, hogy valaha bárkivel is egyetértése nélkül folytatott volna szexuális aktust, ügyvédjével együtt megkérdőjelezték az áldozatok szavahihetőségét.



A Miramax filmstúdió és a Weinstein-vállalat társalapítóját több mint 70 nő vádolta meg nemi erőszakkal, szexuális zaklatással 2017 októbere óta, amikor a The New York Times és a The New Yorker amerikai napilapok feltárták a producer zaklatási ügyeit. A 66 éves férfi május 25-én feladta magát a New Yorki rendőrségen. Még aznap egymillió dollár óvadék ellenében szabadon engedték, de elektronikus nyomkövetőt kell viselnie és nem hagyhatja el New York és Connecticut államot.