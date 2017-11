Weinstein volt kémekkel próbálta megakadályozni a vádak napvilágra kerülését

A magazin szerint az amerikai filmmogul által 2016 őszétől megbízott magán nyomozóirodák között volt az izraeli Black Cube, amelynek alkalmazottjai nagyrészt az izraeli titkosszolgálatok, köztük a Moszad volt ügynökei közül kerülnek ki, valamint az amerikai Kroll ügynökség is.



A The New Yorker értesülései szerint a Black Cube két ügynöke is találkozott Rose McGowannel - mielőtt a színésznő a nyilvánosság előtt megvádolta Weinsteint nemi erőszakkal -, hogy információkat szerezzen tőle. Az egyik ügynök magát nőjogi harcosnak kiadva legalább négyszer találkozott úgy McGowannel, hogy titokban rögzítette a beszélgetésüket. Ugyanez az ügynök egy másik hamis személyazonosságot használva keresett fel egy újságírót, azt állítva, hogy terhelő információi vannak Weinsteinről, miközben azt akarta kideríteni, hogy addig kik beszéltek a sajtónak.



Weinstein és a megbízott nyomozóirodák emberei újságírókat is felhasználtak, hogy azok fontos részleteket csaljanak ki azokból a nőkből, akik megvádolták a filmmogult. Egy év alatt Weinstein és "csapata" több tucat emberrel gyűjtött információkat, elkészítve az érintettek pszichológiai profilját, beleértve a szexuális életüket is, hogy a megszerzett adatokat ezután az érintettek megcáfolására vagy megfélemlítésére használják. A cikk szerint Weinstein a filmes vállalkozásainak volt alkalmazottait is megkereste azzal, hogy segítsenek neki neveket gyűjteni és telefonokat intézni.



A The New Yorker cikkének megjelenésével egy időben az Emmy-díjakról döntő amerikai televíziós akadémia is bejelentette, hogy örökre kizárja soraiból a filmproducert. Korábban az Oscar-díjakról döntő amerikai filmakadémia, az Amerikai Rendezők Céhe (DGA), az Amerikai Producerek Céhe (PGA) és Brit Filmintézet (BFI) is közölte, hogy törölte Weinsteint a tagjai közül.