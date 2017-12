Wes Anderson kutyás filmje nyitja meg a februári filmfesztivált

Wes Andersonnak ez már a második filmje, amelyet a Berlinale nyitófilmnek választott: 2012-ben a Grand Budapest Hotel című produkcióval kezdődött a mustra, és a film Ezüst Medve-díjat is nyert a zsűritől. Az amerikai rendező korábban a Tenenbaum, a háziátok és az Édes vízi élet című filmjeivel is szerepelt a fesztivál versenyprogramjában.



Dieter Kossick fesztiváligazgató örömmel jelentette be, hogy ismét Anderson egy filmje nyitja a versenyt Berlinben. Mint kiemelte: az Isle of Dogs az első animációs film a Berlinale nyitófilmjei között.



Anderson 2009-ben már bemutatkozott egy animációs alkotással, A fantasztikus Róka úr című produkcióval.



Az Isle of Dogs főhőse egy 12 éves fiú, aki egy szigeten karanténba zárt kutyájának felkutatására indul.



Az animációhoz olyan sztárok kölcsönözték hangjukat, mint Bryan Cranston, Edward Norton, Liev Schreiber, Bill Murray, Jeff Goldblum, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Ken Vatanabe, Yoko Ono és Harvey Keitel.



Az Isle of Dogs 2018 májusától látható a magyar mozikban.