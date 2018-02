Westernsorozatban alakít egy kegyetlen szövetségi marsallt Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger az Amazon készülő westernsorozatában, az Outriderben vállalt szerepet.



A volt kaliforniai kormányzó és Terminator-sztár színészként és executive producerként is dolgozik a szérián, amit az Amazon Stúdió forgat.



A THR.com beszámolója szerint a sorozat forgatókönyvírói között van Trey Calloway és Mark Montgomery. A történet az 1800-as évek végén, Oklahoma indián területein játszódik. Egy seriffhelyettesnek el kell kapnia egy bűnözőt a vadonban, ahová a közismerten kegyetlen szövetségi marsall is elkíséri, hogy megbizonyosodjon róla, tényleg a bírói ítélet szerint járnak-e el a törvényen kívülivel szemben. Schwarzenegger a szövetségi marsall szerepét kapta, aki még gyermekkorában vándorolt ki Európából Amerikába.



Az Amazon szériája Schwarzenegger első olyan tévésorozata lesz, amelyben rendszeres szerepet vállalt. Korábban például házigazdaként szerepelt az NBC Celebrity Apprentice című programjában.



Az Amazon a közelmúltban adott zöld lámpát A Gyűrűk Ura-sorozatnak és már dolgoznak a Conan, a barbár című sorozaton is.